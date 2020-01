Yaye Fatou Diagne invitée de "Face à Dakaractu" ce jeudi à partir de 13h00.

Au menu de "Face à Dakaractu" de ce jeudi, la microfinance islamique. Ce modèle de financement est-il une solution aux problèmes de financement des jeunes et femmes détenteurs de projets? Le programme de la microfinance islamique mis en place par l'Etat du Sénégal est-il un atout important dans la lutte contre la pauvreté? Pour avoir le cœur net sur toutes ces questions, la coordonnatrice du Promise répondra aux questions de la rédaction.



Dans cette émission, il sera également question du compagnonnage de la mairesse de Ngathie Naoudé (département de Guinguinéo) avec le chef de l'Etat ainsi que ses projets et ambitions pour la région de Kaolack et les femmes de cette localité.

Face à Dakaractu, c'est de 13h00 à 13h50 en direct sur Dakaractu.com...