Yarakh : un duo arrêté avec 5 kg de chanvre indien près du service des mines

La Brigade régionale des stupéfiants de Dakar, relevant de la Division opérationnelle de l’OCRTIS, a mené une opération coup de poing ce mardi 2 juillet 2025 à 20h15 à Yarakh, dans les environs du service des mines.



Deux individus – un Sénégalais et un étranger – ont été interpellés en flagrant délit de trafic de drogue.





Saisie opérée sur place :

• 5 kg de chanvre indien

• Téléphones portables

• Somme d’argent en liquide

• Deux engins : un scooter et une moto





En garde à vue pour :

• Association de malfaiteurs

• Détention de drogue en vue de trafic

• Aide ou assistance à une entreprise de trafic illicite



Les suspects ont été placés en garde à vue. L’enquête est en cours pour identifier le réseau logistique derrière cette opération et remonter la chaîne d’approvisionnement.