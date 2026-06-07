Les États-Unis abattent deux drones iraniens dans le détroit d’Ormuz

L'armée américaine a annoncé dimanche avoir abattu deux drones d'attaque iraniens qui menaçaient selon elle le trafic maritime dans le détroit stratégique d'Ormuz.

"Plus tôt dans la journée, les forces américaines au Moyen-Orient ont abattu deux drones d'attaque iraniens à usage unique qui menaçaient le trafic maritime international dans le détroit d'Ormuz", a écrit le Commandement central américain (Centcom) sur son compte X. "Les forces américaines restent en alerte et prêtes à continuer de se défendre contre l'agression iranienne", a-t-il ajouté.





Vendredi soir, le Centcom avait annoncé avoir abattu quatre drones d'attaque iraniens lancés en direction du détroit, puis frappé des sites de radars de surveillance côtiers iraniens. En représailles, l'Iran a dit avoir tiré une salve de missiles contre des installations militaires au Koweït et au Bahreïn, alliés des Etats-Unis. L'armée américaine a affirmé avoir abattu six missiles balistiques, tandis qu'un septième a raté sa cible.

