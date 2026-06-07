Les États-Unis abattent deux drones iraniens dans le détroit d’Ormuz

L'armée américaine a annoncé dimanche avoir abattu deux drones d'attaque iraniens qui menaçaient selon elle le trafic maritime dans le détroit stratégique d'Ormuz.
"Plus tôt dans la journée, les forces américaines au Moyen-Orient ont abattu deux drones d'attaque iraniens à usage unique qui menaçaient le trafic maritime international dans le détroit d'Ormuz", a écrit le Commandement central américain (Centcom) sur son compte X. "Les forces américaines restent en alerte et prêtes à continuer de se défendre contre l'agression iranienne", a-t-il ajouté.
Vendredi soir, le Centcom avait annoncé avoir abattu quatre drones d'attaque iraniens lancés en direction du détroit, puis frappé des sites de radars de surveillance côtiers iraniens. En représailles, l'Iran a dit avoir tiré une salve de missiles contre des installations militaires au Koweït et au Bahreïn, alliés des Etats-Unis. L'armée américaine a affirmé avoir abattu six missiles balistiques, tandis qu'un septième a raté sa cible.
Washington et Téhéran sont engagés depuis plusieurs semaines dans des pourparlers indirects en vue de mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, mais les négociations ne donnent aucun signe d'avancée.
Le Koweït a condamné "une escalade dangereuse" après les frappes iraniennes samedi contre son territoire et Bahreïn, les qualifiant de "menace directe" pour la "vie des citoyens et des habitants".
Ces attaques "représentent une escalade dangereuse" et "constituent une violation flagrante de la souveraineté de l'Etat", a affirmé dans un communiqué le ministère des Affaires étrangères koweïtien.
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