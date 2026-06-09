Xi Jinping : je suis très heureux de venir à nouveau dans la belle ville de Pyongyang

Xi Jinping, secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, s'est entretenu lundi après-midi avec Kim Jong Un, secrétaire général du Parti des travailleurs de Corée (PTC) et président des Affaires d'État de la RPDC, à la résidence d'État de Kumsusan, à Pyongyang.



M. Xi : "Après sept ans, je suis très heureux de venir à nouveau dans la belle ville de Pyongyang, où je ressens une chaleur et une familiarité particulières. Je suis prêt à travailler avec le camarade secrétaire général Kim afin de faire de cette visite une opportunité de renforcer la planification au plus haut niveau ainsi que l'orientation stratégique des relations Chine-RPDC dans la nouvelle ère, de faire en sorte que les relations bilatérales évoluent avec le temps et de réaliser de nouveaux progrès dans ces relations, de manière à mieux servir les intérêts des deux pays et de leurs peuples, et d'apporter une contribution positive à la paix, à la stabilité, au développement et à la prospérité de la région et du monde."



M. Kim : "Le choix de Pyongyang par le camarade secrétaire général Xi pour votre premier voyage à l'étranger cette année reflète pleinement la grande importance que vous accordez aux relations entre la RPDC et la Chine ainsi qu'à la profonde amitié entre les deux pays, ce qui constitue un immense encouragement pour la partie de la RPDC. Nous estimons que cette visite démontre une fois de plus clairement que la RPDC et la Chine se situent toujours du bon côté de l'histoire et défendent l'autonomie et la justice, et qu'elle témoigne aux yeux du monde entier que les relations entre la RPDC et la Chine, qui ont subi de nombreuses épreuves, sont indestructibles, quels que soient les aléas de la situation internationale."

