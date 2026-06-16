Lutte contre l’orpaillage clandestin : six dragues détruites par le Secteur frontalier de Moussala

Le Secteur frontalier de Moussala a mené, les 13 et 14 juin 2026, une importante opération de sécurisation le long de la frontière sénégalo-malienne. Cette intervention s’inscrit dans le cadre de l’application stricte du décret interdisant les activités d’orpaillage et d’exploitation minière dans un périmètre de 500 mètres autour du fleuve Falémé.



Au cours de cette opération, les éléments de la Police aux Frontières ont intercepté et détruit six dragues utilisées dans l’exploitation illégale de l’or sur le territoire sénégalais. Deux de ces embarcations ont été neutralisées dans le village de Faranding, tandis que quatre autres ont été détruites à Kolia.



Selon les autorités, les exploitants des dragues, tous de nationalité étrangère, ont pris la fuite à l’arrivée des forces de l’ordre. Ils se sont jetés dans les eaux du fleuve Falémé avant de rejoindre le territoire malien, échappant ainsi à toute interpellation.



Cette opération illustre la vigilance des services de sécurité dans la protection des frontières nationales et la préservation des ressources naturelles du pays. Elle traduit également la volonté des autorités de renforcer la lutte contre l’exploitation minière illégale, souvent à l’origine de dégradations environnementales importantes et de pertes économiques pour l’État.



À travers cette action, la Police aux Frontières réaffirme son engagement à faire respecter la souveraineté nationale, à combattre le pillage des ressources minières et à lutter contre les activités illicites, notamment l’immigration irrégulière dans les zones frontalières.

