Lutte contre l’orpaillage clandestin : six dragues détruites par le Secteur frontalier de Moussala


Lutte contre l’orpaillage clandestin : six dragues détruites par le Secteur frontalier de Moussala

Le Secteur frontalier de Moussala a mené, les 13 et 14 juin 2026, une importante opération de sécurisation le long de la frontière sénégalo-malienne. Cette intervention s’inscrit dans le cadre de l’application stricte du décret interdisant les activités d’orpaillage et d’exploitation minière dans un périmètre de 500 mètres autour du fleuve Falémé.

Au cours de cette opération, les éléments de la Police aux Frontières ont intercepté et détruit six dragues utilisées dans l’exploitation illégale de l’or sur le territoire sénégalais. Deux de ces embarcations ont été neutralisées dans le village de Faranding, tandis que quatre autres ont été détruites à Kolia.

Selon les autorités, les exploitants des dragues, tous de nationalité étrangère, ont pris la fuite à l’arrivée des forces de l’ordre. Ils se sont jetés dans les eaux du fleuve Falémé avant de rejoindre le territoire malien, échappant ainsi à toute interpellation.

Cette opération illustre la vigilance des services de sécurité dans la protection des frontières nationales et la préservation des ressources naturelles du pays. Elle traduit également la volonté des autorités de renforcer la lutte contre l’exploitation minière illégale, souvent à l’origine de dégradations environnementales importantes et de pertes économiques pour l’État.

À travers cette action, la Police aux Frontières réaffirme son engagement à faire respecter la souveraineté nationale, à combattre le pillage des ressources minières et à lutter contre les activités illicites, notamment l’immigration irrégulière dans les zones frontalières.





Lutte contre l’orpaillage clandestin : six dragues détruites par le Secteur frontalier de Moussala


Mardi 16 Juin 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Été 2026 : Air France renforce sa desserte entre Dakar et Paris avec jusqu’à 10 vols par semaine

Été 2026 : Air France renforce sa desserte entre Dakar et Paris avec jusqu’à 10 vols par semaine - 16/06/2026

La fête d’anniversaire de Trump ciblée par une menace d’attentat, selon le FBI

La fête d’anniversaire de Trump ciblée par une menace d’attentat, selon le FBI - 16/06/2026

Pete Hegseth sur la sellette? “Trump envisage de limoger les opposants à l’accord sur l’Iran

Pete Hegseth sur la sellette? “Trump envisage de limoger les opposants à l’accord sur l’Iran - 16/06/2026

Trafic de drogue : La Brigade des Douanes de Koumpentoum saisit 970,6 kg de cocaïne pure évalués à 58 milliards CFA

Trafic de drogue : La Brigade des Douanes de Koumpentoum saisit 970,6 kg de cocaïne pure évalués à 58 milliards CFA - 16/06/2026

Été 2026 : Air France renforce sa desserte entre Dakar et Paris avec jusqu’à 10 vols par semaine

Été 2026 : Air France renforce sa desserte entre Dakar et Paris avec jusqu’à 10 vols par semaine - 16/06/2026

Cour des comptes : Abdoul Madjib Guèye nommé Premier Président

Cour des comptes : Abdoul Madjib Guèye nommé Premier Président - 16/06/2026

Examen du CFEE 2026 : 306.485 candidats, les résultats disponibles à moins de 10 jours

Examen du CFEE 2026 : 306.485 candidats, les résultats disponibles à moins de 10 jours - 16/06/2026

Mondial 2026- Sénégal- France: les Thiessois très

Mondial 2026- Sénégal- France: les Thiessois très " optimistes", demandent aux joueurs de s'armer de " courage" et " d'abnégation"... - 16/06/2026

Retard de paiement de bourses: les 400 élèves-maîtres du CRFPE de Thiès en mouvement d'humeur

Retard de paiement de bourses: les 400 élèves-maîtres du CRFPE de Thiès en mouvement d'humeur - 16/06/2026

Affaire ASER–AEE Power EPC : La lettre de Baba Diallo qui soulève de nouvelles questions sur les décaissements

Affaire ASER–AEE Power EPC : La lettre de Baba Diallo qui soulève de nouvelles questions sur les décaissements - 16/06/2026

ASER-AEE Power : Thierno Alassane Sall dénonce les « vampires » de la République après son passage à la Section de recherches

ASER-AEE Power : Thierno Alassane Sall dénonce les « vampires » de la République après son passage à la Section de recherches - 16/06/2026

Ziguinchor : un jeune homme se noie à Goumel malgré l’interdiction de baignade

Ziguinchor : un jeune homme se noie à Goumel malgré l’interdiction de baignade - 15/06/2026

Journée mondiale sans Tabac : Vers une proposition d’une taxe parafiscale-santé sur les produits du Tabac

Journée mondiale sans Tabac : Vers une proposition d’une taxe parafiscale-santé sur les produits du Tabac - 15/06/2026

RTEB mars 2026 / Investissements du parapublic : Un taux de 6,8% dépensé en trois mois, sur 1 183 milliards prévus

RTEB mars 2026 / Investissements du parapublic : Un taux de 6,8% dépensé en trois mois, sur 1 183 milliards prévus - 15/06/2026

Hamidou Anne après la sortie médiatique d’Ousmane Sonko : « Il a admis qu’il racontait des sornettes sur la dette cachée »

Hamidou Anne après la sortie médiatique d’Ousmane Sonko : « Il a admis qu’il racontait des sornettes sur la dette cachée » - 15/06/2026

Tabac : « Au Sénégal, l’âge d’initiation est à 7 ans », l’alerte du directeur général de la santé

Tabac : « Au Sénégal, l’âge d’initiation est à 7 ans », l’alerte du directeur général de la santé - 15/06/2026

Rapport trimestriel d’exécution budgétaire / 1 149,7 milliards FCFA de recettes au T1 2026 : Le pétrole sauve les meubles, le PRES et les dividendes à la traîne

Rapport trimestriel d’exécution budgétaire / 1 149,7 milliards FCFA de recettes au T1 2026 : Le pétrole sauve les meubles, le PRES et les dividendes à la traîne - 15/06/2026

Réactions au sein de Pastef après l’Interview de Sonko : « J’ai remarqué que la tendance messianique du parti n’a pas de candidat pour 2029 »

Réactions au sein de Pastef après l’Interview de Sonko : « J’ai remarqué que la tendance messianique du parti n’a pas de candidat pour 2029 » - 15/06/2026

Jambaar : la concession du Môle 4, un ancrage sénégalais pour une vision continentale

Jambaar : la concession du Môle 4, un ancrage sénégalais pour une vision continentale - 15/06/2026

Effondrement d’un bâtiment à Saint-Louis : Les sapeurs-pompiers redoutent un bilan encore plus lourd après les 4 morts découverts

Effondrement d’un bâtiment à Saint-Louis : Les sapeurs-pompiers redoutent un bilan encore plus lourd après les 4 morts découverts - 15/06/2026

Armée Sénégalaise : Le ministre Yankhoba Diémé salue une « Force exemplaire » et promet un soutien sans faille aux militaires

Armée Sénégalaise : Le ministre Yankhoba Diémé salue une « Force exemplaire » et promet un soutien sans faille aux militaires - 15/06/2026

Drame à Kaolack : Une collision entre un véhicule 4X4 et 3 motos Jakarta fait 2 morts et plusieurs blessés

Drame à Kaolack : Une collision entre un véhicule 4X4 et 3 motos Jakarta fait 2 morts et plusieurs blessés - 15/06/2026

Soutien au PR Diomaye: Élu coordinateur de la coalition à Dabaly, le maire Samba Sall s'engage à relever le défi de la massification

Soutien au PR Diomaye: Élu coordinateur de la coalition à Dabaly, le maire Samba Sall s'engage à relever le défi de la massification - 15/06/2026

Drame à Bambey : partie chercher de quoi nourrir ses enfants, une mère de six enfants meurt ensevelie sous les décombres d’une carrière de calcaire

Drame à Bambey : partie chercher de quoi nourrir ses enfants, une mère de six enfants meurt ensevelie sous les décombres d’une carrière de calcaire - 15/06/2026

Ziguinchor : elle accouche en secret, tue son bébé et l’enterre avant de se rendre à l’hôpital

Ziguinchor : elle accouche en secret, tue son bébé et l’enterre avant de se rendre à l’hôpital - 15/06/2026

Élections municipales à Linguère : Abdoul Ba promet une commune forte, unie et solidaire

Élections municipales à Linguère : Abdoul Ba promet une commune forte, unie et solidaire - 15/06/2026

Jaxaay : l’effroyable découverte d’un nouveau-né retrouvé mort dans deux sacs plastiques

Jaxaay : l’effroyable découverte d’un nouveau-né retrouvé mort dans deux sacs plastiques - 15/06/2026

Réforme constitutionnelle : L’APR exige un référendum

Réforme constitutionnelle : L’APR exige un référendum - 15/06/2026

« Quel que soit le vainqueur, c’est l’Afrique qui aura battu l’Afrique » : Sonko transforme France-Sénégal en plaidoyer pour la puissance africaine

« Quel que soit le vainqueur, c’est l’Afrique qui aura battu l’Afrique » : Sonko transforme France-Sénégal en plaidoyer pour la puissance africaine - 15/06/2026

Ousmane Sonko appelle à la retenue : « La situation du pays exige de chacun beaucoup de sagesse »

Ousmane Sonko appelle à la retenue : « La situation du pays exige de chacun beaucoup de sagesse » - 15/06/2026

RSS Syndication