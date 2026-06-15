Réactions au sein de Pastef après l’Interview de Sonko : « J’ai remarqué que la tendance messianique du parti n’a pas de candidat pour 2029 »

L’interview accordée par Ousmane Sonko à RFI et France 24 n’a pas tardé à susciter des réactions au sein même de Pastef. Aldiouma Sow, Secrétaire général adjoint chargé des élections et membre du camp Diomaye Président, a publié une réponse en deux points particuliers dans la forme et lourde de sens sur le fond.







Sur la question de la trahison, Aldiouma Sow retourne l’accusation. Pour lui, la vraie trahison du « Projet » n’est pas d’avoir prôné le dialogue ou le respect des institutions, mais d’avoir « utilisé sa position au cœur de l’État et dans le Pastef pour fracturer l’exécutif, le législatif, et la majorité présidentielle de façon générale » en opposant « pro-Primature » et « pro-Présidence ». Une mise en cause directe de la gestion interne de Sonko durant ses deux ans à la tête du gouvernement, présentée comme une entreprise de division délibérée au sein du camp au pouvoir.







Sur les perspectives de 2029, Aldiouma Sow se montre plus acéré encore. Affirmant tirer les leçons de l’interview, il estime que « la tendance messianique du parti n’a pas de candidat » pour la prochaine présidentielle. Il invoque deux facteurs pour expliquer ce qu’il présente comme une impasse : l’inconstitutionnalité présumée de la réforme des articles L.29 et L.30 du Code électoral, et ce qu’il qualifie d’« irrégularité de la messe du 6 juin dernier » en référence au congrès extraordinaire de Pastef ayant désigné Sonko candidat pour 2029. Deux éléments qui auraient, selon lui, « définitivement installé le doute au sein de l’actuelle direction du parti ».

