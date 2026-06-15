Journée mondiale sans Tabac : Vers une proposition d’une taxe parafiscale-santé sur les produits du Tabac

La journée mondiale sans Tabac a été célébrée, ce lundi 15 juin 2026 par le Programme National de lutte contre le Tabac (PNLT). Professionnels de la santé, députés, et d’autres autorités comme le maire, le préfet, Bajenu Gokh ainsi que des élèves ont pris part à cette cérémonie placé sous le thème « Démasquons les tactiques de séduction, luttons contre la dépendance à l’égard du tabac et contre l’addiction nicotinique. »



Devant le public, les députés Boye Baby et Khady Sarr venus représenter l’hémicycle, ont exprimé leur engagement et leur accompagnement pour le vote des lois et protection. Mais aussi à renforcer les mécanismes de contrôle de la publicité, en particulier sur les réseaux sociaux. Interrogé, Khady Sarr, présidente de la commission santé à l’Assemblée nationale a précisé que « la 15ème législature s’inscrit dans une logique de continuité d’un travail entamé depuis la deuxième législature. » Il s’agit précisément d’une loi qui limite ou qui est en train de contraindre cette stratégie de propagande des nouvelles formes de tabac.



Selon la députée, l’objectif est de protéger les populations surtout la jeunesse qui est actuellement confrontée et très exposée à ces nouvelles formes de tabagisme. Car, a-t-elle souligné, « bien emballés dans leur forme, que ça soit les tabacs chauffés, que ça soit, les puffs, que ça soit les chichas, ils sont donc très faciles d’accès. »



Au-delà, elle a rappelé que le tabagisme peut aussi causer d’autres maladies, en tout cas des comorbidités qui aujourd’hui refont surface, telle que la tuberculose.



C’est pourquoi, a-t-elle martelé, « la quinzième législature s’est engagée à aller au-delà de la taxation du tabac jusqu’à 100%. » En effet, la commission est en train de travailler sur des voies et moyens pour le rehaussement de cette taxe.



Les députés, de concert avec les ministères s’engagent à aller vers la prise d’une loi allant dans le sens d'une taxation supplémentaire, indique–t-elle. L’idée est que la prise de la taxe parafiscale va être injectée dans le sens de la promotion de la santé, dans le sens de la lutte anti-tabac dans toutes ses formes.