ASER-AEE Power : Thierno Alassane Sall dénonce les « vampires » de la République après son passage à la Section de recherches

Sorti ce lundi de la Section de recherches de Colobane où il s’était présenté à 16 heures pour déposer de nouveaux éléments dans le dossier ASER-AEE Power, le député et président de République des Valeurs, Thierno Alassane Sall, n’a pas mâché ses mots. Face aux journalistes, l’ancien ministre de l’Énergie a lancé une charge virulente contre ceux qu’il désigne comme des « vampires dans cette République » , qu’il accuse d’avoir organisé le pillage des fonds publics destinés à l’électrification rurale.



Les documents qu’il a remis aux enquêteurs proviennent de la justice espagnole. Le Tribunal de première instance de Madrid, Section d’instruction n°52, a ouvert une procédure préliminaire pour des faits qualifiés d’« appropriation indue ». Dans ce cadre, la Banco Santander a répondu à une demande d’informations adressée par le juge, et les documents transmis par l’établissement bancaire ont été versés au dossier et communiqués à la partie plaignante.



Ces pièces viennent confirmer, selon Thierno Alassane Sall, ce qu’il affirme depuis des mois. Après un décaissement de près de 37 milliards de francs CFA le 11 juin 2024, plus de 30 milliards auraient quitté les comptes d’AEE Power EPC en quarante-huit jours, sans qu’aucun chantier n’ait démarré. L’argent, selon lui, aurait été transféré vers d’autres comptes répartis dans plusieurs pays. Un projet qui devait permettre d’électrifier 1 600 localités rurales sénégalaises semble ainsi s’être évaporé dans des circuits financiers opaques.



Le député ne s’arrête pas là. Il accuse l’actuel Premier ministre Ousmane Sonko d’avoir rencontré des représentants de Banco Santander le 26 décembre 2024, alors que des alertes sur des irrégularités avaient déjà été soulevées. Il pointe également l’absence de sommation à l’encontre d’AEE Power EPC, la non-activation des garanties contractuelles et l’absence de mise en demeure malgré l’inexistence de chantiers. « Deux ans après, le responsable d’AEE Power EPC s’est volatilisé avec nos 37 milliards. Cela n’aurait pas été possible sans le soutien, par action ou par inaction, d’autorités du Sénégal », a-t-il martelé.