RTEB mars 2026 / Investissements du parapublic : Un taux de 6,8% dépensé en trois mois, sur 1 183 milliards prévus

Sur ce montant, les dépenses effectivement réalisées n’ont atteint que 319,8 milliards. Le fossé est particulièrement frappant du côté des investissements : sur 1.183,7 milliards prévus pour financer des dépenses en capital, seuls 80,8 milliards ont été décaissés, soit un taux d’exécution de 6,8% à peine. Les dépenses de fonctionnement, mieux orientées, ont été exécutées à hauteur de 238,9 milliards, représentant 19,9% des crédits ouverts. La masse salariale de ces entités s’est établie à 86,3 milliards, soit 21,7% des 397,4 milliards inscrits au titre des dépenses de personnel — un rythme qui reste modéré pour un premier trimestre.

À contre-courant, les recettes propres de ces organismes affichent une meilleure dynamique, avec 493,9 milliards mobilisés, correspondant à 20,7% des prévisions annuelles. Un niveau qui contraste avec la lenteur de la dépense et témoigne d’une capacité à générer des ressources que la machine administrative peine encore à transformer en réalisations concrètes.