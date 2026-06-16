La fête d’anniversaire de Trump ciblée par une menace d’attentat, selon le FBI

Le FBI a affirmé avoir déjoué un attentat terroriste visant la Maison-Blanche lorsque Donald Trump célébrait ses 80 ans avec des combats de MMA devant la demeure présidentielle. Dimanche dernier, Trump a fêté en grande pompe son 80e anniversaire sur la pelouse de la Maison-Blanche. Tout comme des milliers de spectateurs présents sur place, il a regardé les combattants de l’UFC s’affronter tour à tour sur le ring installé pour l’occasion en plein centre de Washington.



C’est à cette occasion qu’une tentative d’attentat aurait été déjouée, a affirmé le FBI mardi sur Fox News. Le plan aurait consisté à semer la panique à l’aide de drones piégés projetés sur plusieurs bâtiments situés à proximité afin que la foule se précipite vers une équipe de tireurs embusqués. Dans un second temps, ces derniers auraient pris d’assaut la Maison-Blanche.



L’information a été confirmée sur les réseaux sociaux par le directeur du FBI, Kash Patel. Le FBI a été informé pour la première fois de cette menace le 10 juin et a réuni suffisamment de preuves pour procéder à une arrestation à Cincinnati. Grâce à des conversations Signal interceptées, le FBI a ensuite mis au jour un réseau de 23 suspects. Cinq personnes ont été arrêtées à ce jour. Selon le FBI, cette cellule terroriste était motivée par la haine envers les “élites capitalistes” et les responsables politiques pro-israéliens.