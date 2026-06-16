Cour des comptes : Abdoul Madjib Guèye nommé Premier Président

Par décret n° 2026-1177 du 16 juin 2026, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a nommé Abdoul Madjib Guèye au poste de Premier Président de la Cour des Comptes du Sénégal.



Conseiller Maître de classe exceptionnelle, Abdoul Madjib Guèye occupait auparavant les fonctions de Président de la Chambre des Entreprises publiques au sein de la même institution. Il succède à Mamadou Faye, admis à faire valoir ses droits à la retraite.



Le communiqué de la Présidence de la République a été signé par le ministre Secrétaire général de la Présidence, Oumar Samba Ba.