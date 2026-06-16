Retard de paiement de bourses: les 400 élèves-maîtres du CRFPE de Thiès en mouvement d'humeur

Les 400 élèves-maîtres du Centre Régional de Formation des Personnels de l’Éducation( CRFPE) de Thiès ont décrété aujourd'hui un débrayage à partir de 10 heures pour dénoncer les retards liés au paiement de bourses.

" Nous avons debuté notre formation au mois de mars, mais il y a toujours des retards liés au paiement de nos bourses. Le concours du CREM si vous le réussissez, les textes disent que chaque élève-maître doit percevoir à la fin de mois une bourse de 40.000 fcfa, et depuis le début de la formation, nous constatons que jusqu'à ce jour surtout au niveau du CRFPE de Thiès, les élèves-maitres ne parviennent pas à recevoir leurs bourses à temps", ont-ils regretté.

" Ce mois-ci, figurez-vous que nous sommes au 16 juin et jusqu'à présent nous n'avons pas encore reçu les bourses du mois de Mai", ont-ils fustigé. Les 400 élèves-maîtres de Thiès disent avoir entamé des négociations, mais butent toujours sur des lenteurs administratives au niveau central.

Ainsi, après avoir décrété un débrayage de 48 heures, ils comptent aller en grève totale dans la semaine c'est-à-dire vendredi et samedi...