Drame à Kaolack : Une collision entre un véhicule 4X4 et 3 motos Jakarta fait 2 morts et plusieurs blessés

Un violent accident de la circulation s’est produit ce matin vers 8 heures à la sortie du village de Thiawando, sur l’axe menant vers Koutal, dans la région de Kaolack. En effet, un véhicule 4×4 venant de Dakar, est entré en collision avec 3 motos Jakarta.

Le bilan provisoire fait état de 2 personnes décédées sur le coup et 4 autres blessées.

Alertés, des éléments de la 31e Compagnie d’Incendie et de Secours de Kaolack se sont déplacés sur les lieux et ont acheminé les victimes à l'hôpital régional Elhadji Ibrahima Niass de Kaolack.

Une enquête est ouverte par la gendarmerie afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident mortel.