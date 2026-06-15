Drame à Bambey : partie chercher de quoi nourrir ses enfants, une mère de six enfants meurt ensevelie sous les décombres d’une carrière de calcaire

La commune de Bambey est sous le choc après un drame survenu dans la matinée du samedi 13 juin 2026 au village de Niokette. Une femme âgée d’environ 42 ans, mère de six enfants, a perdu la vie dans un éboulement de terre alors qu’elle tentait de gagner quelques revenus pour subvenir aux besoins de sa famille. Deux autres femmes ont été grièvement blessées et luttent actuellement pour leur survie.



La tragédie s’est produite dans une zone d’extraction de calcaire située à quelques kilomètres de Bambey. Selon les témoignages recueillis sur place, plusieurs femmes avaient quitté leurs domiciles dès l’aube pour récupérer du calcaire destiné à la vente. Une activité pénible et risquée qui leur permet de gagner entre 200 et 400 francs CFA par kilogramme récolté.



Selon L'Observateur , Peu après midi, un important éboulement s’est produit, ensevelissant trois femmes sous des tonnes de terre. Alertés, les sapeurs-pompiers de la compagnie de Bambey se sont rapidement rendus sur les lieux.



À leur arrivée, ils ont découvert une scène particulièrement éprouvante. Les victimes étaient prisonnières des décombres. Une course contre la montre s’est alors engagée pour tenter de les sauver.



Les secours ont réussi à extraire deux femmes encore en vie, mais dans un état extrêmement critique. La troisième victime, sortie quelques instants plus tard, avait déjà succombé à ses blessures.



Selon les informations recueillies par L'Observateur auprès des populations locales, la victime décédée était une mère de six enfants. Son décès laisse une famille endeuillée et plusieurs enfants privés de leur principal soutien.



Les trois femmes ont été évacuées vers le centre de santé de Bambey. Les deux survivantes y ont été admises en urgence. D’après les dernières informations, leur pronostic vital demeure engagé.



Le drame a provoqué une vive émotion dans toute la région. Autorités administratives, élus locaux et habitants se sont rendus sur les lieux pour constater l’ampleur de la catastrophe et témoigner leur solidarité aux familles touchées.



Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l’éboulement. Les investigations devront notamment établir si le drame résulte de l’instabilité naturelle du terrain, d’éventuelles conditions météorologiques ou encore d’un manque de mesures de sécurité sur le site.





À Niokette, le prix payé a été particulièrement lourd : une mère a perdu la vie en tentant simplement de nourrir ses six enfants.