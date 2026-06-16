Trafic de drogue : La Brigade des Douanes de Koumpentoum saisit 970,6 kg de cocaïne pure évalués à 58 milliards CFA

Les agents de la Brigade mobile des Douanes de Koumpentoum ont réalisé lundi 15 juin 2026 une saisie record de 844 plaquettes de cocaïne pure, pour un poids total de 970,6 kg, soit une valeur estimée à plus de 58 milliards 236 millions de francs CFA.







L’interception a eu lieu vers 08 heures à Ida Mouride, sur l’axe Koumpentoum-Koungheul. La drogue était dissimulée dans une cachette aménagée à l’intérieur d’un camion en provenance d’un pays limitrophe, dont le chargement officiel était composé de « Madd », visiblement utilisé comme couverture. Le véhicule était stationné à 200 mètres de la route nationale lorsque les agents l’ont investi, sur la base d’indices et de critères objectifs. La nature de la substance a été confirmée par le Laboratoire national de la Police technique et scientifique, qui a certifié qu’il s’agit de cocaïne pure. L’enquête est en cours.







Cette saisie intervient dans le sillage de la récente tournée du Directeur général des Douanes, Babacar Mbaye, dans la région du Sud-est, au cours de laquelle il avait appelé à renforcer la vigilance face à la criminalité transnationale organisée et annoncé un renforcement des effectifs et des équipements des unités douanières de la zone.

