Jaxaay : l’effroyable découverte d’un nouveau-né retrouvé mort dans deux sacs plastiques

Selon des informations rapportées par Libération, une macabre découverte a plongé les habitants de Jaxaay dans l’émoi ce dimanche 14 juin 2026. La dépouille d’un nouveau-né de sexe féminin a été retrouvée abandonnée dans le patio d’une habitation, enveloppée dans deux sacs plastiques.



D’après les éléments recueillis par Libération, c’est vers 7 heures du matin que B. Tall, résident de Jaxaay, s’est présenté au commissariat de la localité pour signaler la présence du corps du nourrisson dans sa concession. Il aurait fait la découverte aux environs de 5h30 alors qu’il s’apprêtait à effectuer ses ablutions matinales.



Alertés, les policiers se sont rendus sur les lieux pour procéder aux constatations d’usage. Les enquêteurs ont découvert le corps sans vie du bébé, soigneusement enveloppé dans deux sachets plastiques avant d’être abandonné dans le patio de la maison.



Toujours selon Libération, un premier examen du corps n’a révélé aucune trace apparente de violence. Les investigations menées sur place n’ont également permis de relever ni traces de sang ni indices matériels susceptibles d’orienter immédiatement les enquêteurs.



Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour évacuer la dépouille vers la morgue où une autopsie devra être pratiquée afin de déterminer les causes exactes du décès.



Informé de la situation, le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye a ordonné l’ouverture d’une enquête. Celle-ci devra permettre d’identifier la personne à l’origine de l’abandon du corps et de faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame qui suscite une vive émotion dans le quartier.