Ziguinchor : un jeune homme se noie à Goumel malgré l’interdiction de baignade

Un nouveau drame s’est produit sur les berges de Goumel, dans la commune de Ziguinchor. Un jeune homme d’une vingtaine d’années a perdu la vie par noyade ce lundi 15 juin, quelques jours seulement après la réaffirmation de l’interdiction de baignade dans cette zone par les autorités administratives.



La victime, originaire de Méouane et apprenti chauffeur de camion gros porteur, s’était rendue sur les berges du fleuve Casamance après sa journée de travail. Selon des sources concordantes, le jeune homme aurait embarqué à bord d’une pirogue appartenant à un tiers, sans la présence de son propriétaire.



Au cours de la traversée, l’embarcation s’est brusquement renversée avant de sombrer. Deux personnes se trouvaient à bord au moment de l’accident. L’une d’elles a pu être secourue à temps, tandis que l’autre a disparu sous les eaux.



Alertés, les secours se sont rapidement déployés sur les lieux. Après plusieurs recherches, le corps sans vie du jeune homme a été retrouvé puis acheminé par les sapeurs-pompiers à la morgue de l’hôpital régional de Ziguinchor.



Ce drame intervient dans un contexte où les autorités multiplient les appels à la prudence. Lors d’un récent Comité départemental de développement (CDD) présidé par le préfet de Ziguinchor, la décision de maintenir l’interdiction de baignade sur les berges du fleuve Casamance avait été réitérée. Les autorités invoquent notamment les risques liés à la configuration des lieux ainsi que la pollution des eaux, susceptibles de mettre en danger la santé et la sécurité des usagers.

Malgré ces mesures, de nombreux jeunes continuent de fréquenter les berges de Goumel, particulièrement en période de forte chaleur et de vacances, exposant ainsi leur vie à des risques récurrents de noyade.