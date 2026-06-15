Soutien au PR Diomaye: Élu coordinateur de la coalition à Dabaly, le maire Samba Sall s'engage à relever le défi de la massification

L'Assemblée générale d’installation du Bureau communal de la Coalition Diomaye Président a été paraphée ce week-end dans la commune de Dabaly. Celle-ci avait ainsi réuni l'édile local, Samba Sall, les représentants de l’ensemble des villages de la commune confirmant ainsi l’existence d’une dynamique autour du projet porté par le Président Bassirou Diomaye Faye.

Ainsi, très tôt dans la soirée, Femmes, jeunes, Badianou Gokh, chefs de village, leaders religieux, arabisants, enseignants, acteurs économiques et membres de la société civile ont convergé vers le lieu de la rencontre pour procéder à l'installation de la nouvelle task force appelée à diriger les destinées de cette entité politique dans la commune de Dabaly. Sur ce, le Bureau communal a été installé à l'unanimité. Avec à sa tête, le maire Samba Sall, la nouvelle équipe dirigeante a reçu l’engagement des militants pour poursuivre les actions de terrain et renforcer davantage l’implantation de la coalition dans l’ensemble de la commune.

Lors des discussions, les différentes

Interventions dont celles des délégués des villages ont mis en lumière le travail que le maire a eu à accomplir ces dernières années dans la commune de Dabaly, notamment dans les domaines de l’électrification rurale, l’accès à l’eau potable, l’éducation, a santé et l’action sociale etc. Ils ont salué son implication dans les activités communautaires, son soutien aux familles lors des événements sociaux et religieux, ainsi que sa disponibilité permanente en faveur de ses administrés...

La nouvelle équipe, portée par le maire Samba Sall, s'est engagée à jouer un rôle significatif dans les futures échéances politiques du département au profit de ladite coalition...