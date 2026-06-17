Filière Anacarde : 90 milliards FCFA injectés pour transformer la Casamance et créer 50 000 emplois

Le gouvernement sénégalais passe à la vitesse supérieure dans la valorisation de l'anacarde. En visite dans l'agropole Sud, le ministre de l'Industrie, Serigne Guèye Diop, a annoncé mardi à Ziguinchor un investissement de 90 milliards FCFA destiné à industrialiser la filière anacarde en Casamance. Face aux acteurs agricoles, le ministre a affirmé que ce programme ambitieux permettra de mettre fin progressivement à l'exportation brute des noix de cajou, de renforcer la transformation locale et de générer jusqu'à 50 000 emplois. Une initiative qui s'inscrit dans la stratégie de souveraineté industrielle du Sénégal et qui pourrait profondément transformer l'économie de cette région à fort potentiel agricole.