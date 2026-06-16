Mondial 2026- Sénégal- France: les Thiessois très " optimistes", demandent aux joueurs de s'armer de " courage" et " d'abnégation"...

À quelques heures du match Sénégal-France dans le cadre de la Coupe du monde 2026, les Thiessois ont tenu à faire leurs pronostics quant à l'issue de ce match

Ainsi, la plupart de nos interlocuteurs croient dur comme fer que le Sénégal sortira Victorieux lors de son face-à-face avec la France. D'ailleurs, certains pensent que le match sera bouclé par un score d'1 but à zéro ou de 2 buts à 1 en faveur du Sénégal.

Toutefois, d'autres trouvent que le Sénégal va livrer l'un de ses matchs les plus durs dans cette coupe du monde du fait de l'excellente équipe française qui se dressera sur son chemin, à travers ses multiples Individualités dont Olisé, Dembélé, Mbappé etc.

Et selon eux, Sadio Mané et Cie devront s'armer de courage et d'abnégation pour venir à bout des bleus...