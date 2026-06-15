Élections municipales à Linguère : Abdoul Ba promet une commune forte, unie et solidaire


Élections municipales à Linguère : Abdoul Ba promet une commune forte, unie et solidaire

À moins de sept mois des élections municipales prévues en 2027, la course à la mairie de Linguère commence déjà à s'animer. Abdoul Ba, enseignant de profession et membre de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY), a officiellement déclaré sa candidature à la tête de la municipalité.

Vice-coordinateur de BBY dans la commune de Linguère, Abdoul Ba bénéficie d'une solide expérience de la gestion locale. Élu local depuis 1996, il entend mettre son parcours et sa connaissance du terrain au service des populations. Selon ses partisans, sa candidature est bien accueillie par une partie des habitants de la commune.

L'un des arguments mis en avant par ses soutiens est sa présence permanente à Linguère. Contrairement à plusieurs autres prétendants à la mairie qui résident principalement à Dakar, Abdoul Ba vit dans la commune et affirme être au plus près des préoccupations quotidiennes des populations.

Interrogé sur les motivations de sa candidature, il a déclaré : « Je suis un leader à l'écoute de ma ville, Linguère. Une fois élu maire, je resterai toujours aux côtés de mes administrés. »

Le candidat a également dévoilé les grandes lignes de son programme, articulé autour de quatre axes majeurs. Il ambitionne d'abord de promouvoir le développement local afin de bâtir une commune prospère. Il entend ensuite renforcer le secteur de l'éducation et accorder une place centrale à la jeunesse, qu'il considère comme le principal levier du développement.

Abdoul Ba prévoit également de consolider les secteurs de la santé et de l'action sociale pour améliorer les conditions de vie des populations. Enfin, il souhaite faire de l'agriculture et de l'emploi des priorités, à travers la valorisation des ressources locales et la création d'opportunités économiques durables pour les habitants de Linguère.

À travers cette candidature, Abdoul Ba affiche son ambition de construire « une commune forte, unie et solidaire », fondée sur la proximité avec les citoyens et un développement inclusif.

Autres articles
Lundi 15 Juin 2026
Zale Ndiaye (Linguère)



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Ziguinchor : un jeune homme se noie à Goumel malgré l’interdiction de baignade

Ziguinchor : un jeune homme se noie à Goumel malgré l’interdiction de baignade - 15/06/2026

Journée mondiale sans Tabac : Vers une proposition d’une taxe parafiscale-santé sur les produits du Tabac

Journée mondiale sans Tabac : Vers une proposition d’une taxe parafiscale-santé sur les produits du Tabac - 15/06/2026

RTEB mars 2026 / Investissements du parapublic : Un taux de 6,8% dépensé en trois mois, sur 1 183 milliards prévus

RTEB mars 2026 / Investissements du parapublic : Un taux de 6,8% dépensé en trois mois, sur 1 183 milliards prévus - 15/06/2026

Hamidou Anne après la sortie médiatique d’Ousmane Sonko : « Il a admis qu’il racontait des sornettes sur la dette cachée »

Hamidou Anne après la sortie médiatique d’Ousmane Sonko : « Il a admis qu’il racontait des sornettes sur la dette cachée » - 15/06/2026

Tabac : « Au Sénégal, l’âge d’initiation est à 7 ans », l’alerte du directeur général de la santé

Tabac : « Au Sénégal, l’âge d’initiation est à 7 ans », l’alerte du directeur général de la santé - 15/06/2026

Rapport trimestriel d’exécution budgétaire / 1 149,7 milliards FCFA de recettes au T1 2026 : Le pétrole sauve les meubles, le PRES et les dividendes à la traîne

Rapport trimestriel d’exécution budgétaire / 1 149,7 milliards FCFA de recettes au T1 2026 : Le pétrole sauve les meubles, le PRES et les dividendes à la traîne - 15/06/2026

Réactions au sein de Pastef après l’Interview de Sonko : « J’ai remarqué que la tendance messianique du parti n’a pas de candidat pour 2029 »

Réactions au sein de Pastef après l’Interview de Sonko : « J’ai remarqué que la tendance messianique du parti n’a pas de candidat pour 2029 » - 15/06/2026

Jambaar : la concession du Môle 4, un ancrage sénégalais pour une vision continentale

Jambaar : la concession du Môle 4, un ancrage sénégalais pour une vision continentale - 15/06/2026

Effondrement d’un bâtiment à Saint-Louis : Les sapeurs-pompiers redoutent un bilan encore plus lourd après les 4 morts découverts

Effondrement d’un bâtiment à Saint-Louis : Les sapeurs-pompiers redoutent un bilan encore plus lourd après les 4 morts découverts - 15/06/2026

Armée Sénégalaise : Le ministre Yankhoba Diémé salue une « Force exemplaire » et promet un soutien sans faille aux militaires

Armée Sénégalaise : Le ministre Yankhoba Diémé salue une « Force exemplaire » et promet un soutien sans faille aux militaires - 15/06/2026

Drame à Kaolack : Une collision entre un véhicule 4X4 et 3 motos Jakarta fait 2 morts et plusieurs blessés

Drame à Kaolack : Une collision entre un véhicule 4X4 et 3 motos Jakarta fait 2 morts et plusieurs blessés - 15/06/2026

Soutien au PR Diomaye: Élu coordinateur de la coalition à Dabaly, le maire Samba Sall s'engage à relever le défi de la massification

Soutien au PR Diomaye: Élu coordinateur de la coalition à Dabaly, le maire Samba Sall s'engage à relever le défi de la massification - 15/06/2026

Drame à Bambey : partie chercher de quoi nourrir ses enfants, une mère de six enfants meurt ensevelie sous les décombres d’une carrière de calcaire

Drame à Bambey : partie chercher de quoi nourrir ses enfants, une mère de six enfants meurt ensevelie sous les décombres d’une carrière de calcaire - 15/06/2026

Ziguinchor : elle accouche en secret, tue son bébé et l’enterre avant de se rendre à l’hôpital

Ziguinchor : elle accouche en secret, tue son bébé et l’enterre avant de se rendre à l’hôpital - 15/06/2026

Jaxaay : l’effroyable découverte d’un nouveau-né retrouvé mort dans deux sacs plastiques

Jaxaay : l’effroyable découverte d’un nouveau-né retrouvé mort dans deux sacs plastiques - 15/06/2026

Réforme constitutionnelle : L’APR exige un référendum

Réforme constitutionnelle : L’APR exige un référendum - 15/06/2026

« Quel que soit le vainqueur, c’est l’Afrique qui aura battu l’Afrique » : Sonko transforme France-Sénégal en plaidoyer pour la puissance africaine

« Quel que soit le vainqueur, c’est l’Afrique qui aura battu l’Afrique » : Sonko transforme France-Sénégal en plaidoyer pour la puissance africaine - 15/06/2026

Ousmane Sonko appelle à la retenue : « La situation du pays exige de chacun beaucoup de sagesse »

Ousmane Sonko appelle à la retenue : « La situation du pays exige de chacun beaucoup de sagesse » - 15/06/2026

Homosexualité, souveraineté et pression occidentale : sonko défend le durcissement de la loi et ferme la porte à tout recul…« Nous n’y reviendrons absolument pas »

Homosexualité, souveraineté et pression occidentale : sonko défend le durcissement de la loi et ferme la porte à tout recul…« Nous n’y reviendrons absolument pas » - 15/06/2026

« Une partie de la dette est odieuse …Il faut du courage politique » : Ousmane Sonko plaide pour son annulation

« Une partie de la dette est odieuse …Il faut du courage politique » : Ousmane Sonko plaide pour son annulation - 15/06/2026

Dette publique, fmi et restructuration :Ousmane sonko fixe ses lignes rouges et met en garde contre une restructuration « au détriment du Sénégal »… « Nous utiliserons nos pouvoirs pour dire non »

Dette publique, fmi et restructuration :Ousmane sonko fixe ses lignes rouges et met en garde contre une restructuration « au détriment du Sénégal »… « Nous utiliserons nos pouvoirs pour dire non » - 15/06/2026

Politique: La coalition présidentielle plaide pour une gouvernance axée sur les résultats

Politique: La coalition présidentielle plaide pour une gouvernance axée sur les résultats - 14/06/2026

Réformes constitutionnelles : Aminata Touré revendique la paternité des projets de loi issus du dialogue national

Réformes constitutionnelles : Aminata Touré revendique la paternité des projets de loi issus du dialogue national - 14/06/2026

Dépassement républicain ou clarification politique : quelle voie pour préserver la stabilité du Sénégal ?

Dépassement républicain ou clarification politique : quelle voie pour préserver la stabilité du Sénégal ? - 14/06/2026

Lutte contre les violences basées sur le genre : Le centre conseil ado de Kolda primé « sarbet d’or »…

Lutte contre les violences basées sur le genre : Le centre conseil ado de Kolda primé « sarbet d’or »… - 14/06/2026

Coalition Diomaye Président : Cheikh Issa Sall appelle les cadres à conjuguer efficacité administrative et mobilisation populaire

Coalition Diomaye Président : Cheikh Issa Sall appelle les cadres à conjuguer efficacité administrative et mobilisation populaire - 14/06/2026

Section de recherches : Thierno Alassane Sall convoqué ce lundi après les nouveaux éléments évoqués dans l'affaire ASER-AEE POWER

Section de recherches : Thierno Alassane Sall convoqué ce lundi après les nouveaux éléments évoqués dans l'affaire ASER-AEE POWER - 14/06/2026

Thiès- célébration du centenaire de Me Abdoulaye Wade:

Thiès- célébration du centenaire de Me Abdoulaye Wade: " Le président Wade a profondément transformé la région de Thiès"( Ndiaga Diaw) - 14/06/2026

Le Nigeria et l'Éthiopie signent un accord pour le transfert de 100 prisonniers nigérians

Le Nigeria et l'Éthiopie signent un accord pour le transfert de 100 prisonniers nigérians - 14/06/2026

En Mauritanie, la polémique enfle autour d'un éventuel troisième mandat du président Ghazouani

En Mauritanie, la polémique enfle autour d'un éventuel troisième mandat du président Ghazouani - 14/06/2026

RSS Syndication