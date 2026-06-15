Élections municipales à Linguère : Abdoul Ba promet une commune forte, unie et solidaire

À moins de sept mois des élections municipales prévues en 2027, la course à la mairie de Linguère commence déjà à s'animer. Abdoul Ba, enseignant de profession et membre de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY), a officiellement déclaré sa candidature à la tête de la municipalité.



Vice-coordinateur de BBY dans la commune de Linguère, Abdoul Ba bénéficie d'une solide expérience de la gestion locale. Élu local depuis 1996, il entend mettre son parcours et sa connaissance du terrain au service des populations. Selon ses partisans, sa candidature est bien accueillie par une partie des habitants de la commune.



L'un des arguments mis en avant par ses soutiens est sa présence permanente à Linguère. Contrairement à plusieurs autres prétendants à la mairie qui résident principalement à Dakar, Abdoul Ba vit dans la commune et affirme être au plus près des préoccupations quotidiennes des populations.



Interrogé sur les motivations de sa candidature, il a déclaré : « Je suis un leader à l'écoute de ma ville, Linguère. Une fois élu maire, je resterai toujours aux côtés de mes administrés. »



Le candidat a également dévoilé les grandes lignes de son programme, articulé autour de quatre axes majeurs. Il ambitionne d'abord de promouvoir le développement local afin de bâtir une commune prospère. Il entend ensuite renforcer le secteur de l'éducation et accorder une place centrale à la jeunesse, qu'il considère comme le principal levier du développement.



Abdoul Ba prévoit également de consolider les secteurs de la santé et de l'action sociale pour améliorer les conditions de vie des populations. Enfin, il souhaite faire de l'agriculture et de l'emploi des priorités, à travers la valorisation des ressources locales et la création d'opportunités économiques durables pour les habitants de Linguère.



À travers cette candidature, Abdoul Ba affiche son ambition de construire « une commune forte, unie et solidaire », fondée sur la proximité avec les citoyens et un développement inclusif.

