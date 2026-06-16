Été 2026 : Air France renforce sa desserte entre Dakar et Paris avec jusqu’à 10 vols par semaine

Air France poursuit le développement de ses activités au Sénégal. La compagnie aérienne a annoncé un renforcement de sa liaison entre Dakar et Paris-Charles de Gaulle pour la saison estivale 2026, avec jusqu’à dix vols hebdomadaires opérés entre les deux destinations.

Du 30 juin au 31 août 2026, Air France mettra en place trois vols supplémentaires par semaine au départ de l’Aéroport international Blaise-Diagne (AIBD) de Dakar et à destination de Paris-Charles de Gaulle. Cette mesure vise à répondre à la forte demande observée durant la période estivale.

Les vols seront assurés par des appareils Boeing 777. Selon la compagnie, cette augmentation de capacité permettra d’offrir davantage de flexibilité aux voyageurs, qu’ils voyagent pour des raisons professionnelles, familiales ou touristiques.

Parallèlement au renforcement de son offre, Air France poursuit sa montée en gamme avec le déploiement progressif du wifi gratuit à très haut débit à bord de ses avions. Accessible dans toutes les cabines via un compte Flying Blue, ce service permet aux passagers de rester connectés pendant toute la durée du vol.

Grâce à cette connexion, les voyageurs peuvent consulter l’actualité en temps réel, communiquer avec leurs proches, regarder des contenus en streaming ou encore utiliser plusieurs appareils simultanément. Les passagers qui ne disposent pas encore d’un compte Flying Blue peuvent en créer un gratuitement directement à bord.

Pour fournir cette connectivité, Air France s’appuie sur la technologie de Starlink, spécialiste mondial de l’internet par satellite à faible latence.

Avec ces nouvelles mesures, Air France confirme son ambition de renforcer sa présence sur le marché sénégalais tout en améliorant l’expérience de voyage de ses clients.