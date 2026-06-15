Ziguinchor : elle accouche en secret, tue son bébé et l’enterre avant de se rendre à l’hôpital

Un drame bouleversant secoue actuellement la ville de Ziguinchor. Une femme de 30 ans a été placée en garde à vue pour infanticide après avoir reconnu avoir donné la mort à son nouveau-né avant de l’enterrer discrètement, selon des informations rapportées par Libération.



D’après les éléments recueillis par Libération, les faits se seraient déroulés le 30 mai dernier dans le quartier Belfort, situé dans la commune de Ziguinchor. La mise en cause aurait accouché seule, loin de tout regard, avant de commettre l’irréparable sur son bébé fraîchement né.



Selon une source citée par Libération, la trentenaire aurait ensuite procédé à l’inhumation clandestine du nourrisson afin de dissimuler les faits. Après cet acte, elle se serait rendue dans une structure sanitaire sans faire la moindre déclaration sur son accouchement récent.



Mais la supercherie n’a pas duré longtemps. Les médecins qui l’ont examinée ont rapidement constaté qu’elle venait de mettre un enfant au monde. Ces éléments ont conduit à l’ouverture d’investigations par la Section de recherches de la gendarmerie de Ziguinchor.



Les enquêteurs ont alors multiplié les vérifications avant de recueillir des éléments accablants contre la suspecte. Confrontée aux résultats de l’enquête, elle aurait fini par reconnaître les faits, admettant avoir enterré son nouveau-né peu après sa naissance.



Placée en garde à vue pour infanticide, la jeune femme reste à la disposition des enquêteurs. Les circonstances exactes du décès du nourrisson ainsi que les motivations ayant conduit à ce geste dramatique demeurent au cœur des investigations.



L’enquête se poursuit afin de faire toute la lumière sur cette affaire qui suscite une vive émotion à Ziguinchor.