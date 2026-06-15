Armée Sénégalaise : Le ministre Yankhoba Diémé salue une « Force exemplaire » et promet un soutien sans faille aux militaires

Le ministre des Forces armées, Yankhoba Diémé, a effectué ce lundi 15 juin 2026 sa première visite officielle au Quartier Dial Diop, siège de l’État major général des Armées. Accueilli par le Chef d’état major général des Armées, le vice-amiral d’escadre Oumar Wade, en présence des hauts commandements militaires, le ministre a participé à une cérémonie marquée par une prise d’armes, un dépôt de gerbe au mémorial du souvenir, la signature du livre d’or et une présentation des capacités des Forces armées sénégalaises.







À l’issue de cette prise de contact, Yankhoba Diémé a rendu un vibrant hommage aux hommes et aux femmes en uniforme, qu’il a décrits comme les gardiens des valeurs républicaines de discipline, d’honneur et de patriotisme. Il a souligné le rôle central de l’armée non seulement dans la défense du territoire national, mais également dans l’accompagnement des politiques publiques à travers le concept « Armée Nation », notamment dans les secteurs de l’agriculture, de l’éducation, de la pêche et de la surveillance maritime.







Le ministre a également insisté sur la nécessité pour la Nation de reconnaître davantage les sacrifices consentis par les militaires. Selon lui, la manière dont sont traités les soldats en activité, les retraités ainsi que les blessés de service influence le regard que porte la jeunesse sur l’engagement militaire. Il a réaffirmé sa volonté d’être à l’écoute des préoccupations des Forces armées afin de mieux défendre leurs intérêts tout en préservant les principes qui font de l’armée sénégalaise une institution respectée.







Évoquant les nombreuses actions sociales menées par les Forces armées, Yankhoba Diémé a mis en avant les consultations médicales gratuites organisées récemment au profit des populations, notamment à travers l’hôpital militaire de campagne et les initiatives sanitaires dans la banlieue dakaroise. « Nous devons honneur, appui et reconnaissance à cette armée », a t’il déclaré, réaffirmant son soutien à l’ensemble de la communauté militaire, aux familles des soldats ainsi qu’à ceux qui ont servi la Nation au prix de lourds sacrifices.

