Pete Hegseth sur la sellette? “Trump envisage de limoger les opposants à l’accord sur l’Iran

Selon le quotidien israélien Israel Hayom, Donald Trump envisagerait d’écarter de son administration les responsables opposés à son accord sur l’Iran. Citant une source haut placée de la Maison-Blanche, le journal affirme que le secrétaire à la Défense Pete Hegseth et le directeur de la CIA John Ratcliffe figureraient parmi les personnalités potentiellement visées.



“Quiconque s’y est opposé pourrait en payer le prix fort”, a déclaré cette source à Israel Hayom. Si les noms de Hegseth et Ratcliffe sont explicitement mentionnés, le secrétaire d’État aux Affaires étrangères, Marco Rubio, semble quant à lui y échapper. “Il a veillé à ne pas critiquer l’accord et bénéficie, de surcroît, d’une popularité considérable”, précise la source.



Le site d’information Axios a révélé ce mardi que le directeur de la CIA, John Ratcliffe, avait remis en question l’accord sur l’Iran. Il a indiqué à Donald Trump que ses services de renseignement disposaient d’informations qui soulèvent de “sérieux doutes” quant à la volonté de l’Iran de faire des concessions sur le plan nucléaire. Pete Hegseth et Marco Rubio auraient également exprimé leurs inquiétudes. Trump s’en prend aussi à Netanyahu Un autre dirigeant qui subit les foudres de Donald Trump depuis plusieurs semaines pour avoir mis des bâtons dans les roues de cet accord n’est autre que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.



Fin mai, il est apparu évident que le courant ne passait plus du tout entre les deux hommes à la suite d’un coup de téléphone explosif. Hier, dans un entretien accordé au New York Times, Trump a d’ailleurs qualifié Netanyahu d’ingrat et de “personne très difficile”. Après une année relativement “calme”, les premiers départs ont commencé à se multiplier au sein de l’administration Trump depuis le début de l’année. La secrétaire à la Sécurité intérieure Kristi Noem, la ministre de la Justice Pam Bondi et la secrétaire au Travail Lori Chavez-DeRemer ont notamment été poussées vers la sortie. Le chef d’état-major de l’armée de terre, Randy George, a également été écarté.