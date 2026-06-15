Tabac : « Au Sénégal, l’âge d’initiation est à 7 ans », l’alerte du directeur général de la santé

À l’occasion de la journée mondiale sans Tabac, le directeur général de la santé, Youssoupha Tine s’est réjoui de la célébration de cette journée mondiale sans Tabac et de l’approche utilisée dans la lutte contre le Tabac. Selon le représentant du ministère de la Santé, l’accent mis particulièrement sur les jeunes pour la sensibilisation est salué.

Il informe que l’autre aspect est d’insister sur la taxation des produits du Tabac et leurs dérivés. Ce qui permettra non seulement de décourager les fumeurs mais également de financer la lutte anti-tabac avec la prise en charge des malades et renforcer la couverture sanitaire universelle. D’où l’importance capitale de promulguer cette loi dans les meilleurs délais. Concernant la jeunesse, il tire la sonnette d’alarme. « L’âge d’initiation au tabac est devenu plus bas. Au Sénégal, l’âge d’initiation est à 7 ans. Ce qui est vraiment inquiétant », a-t-il affirmé.

Par sa voix, le ministère de la Santé et de l’hygiène publique réitère l’engagement du département de la santé dans cette lutte contre le Tabac.