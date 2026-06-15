Effondrement d’un bâtiment à Saint-Louis : Les sapeurs-pompiers redoutent un bilan encore plus lourd après les 4 morts découverts

Les sapeurs-pompiers intervenus sur le site de l’effondrement de l’immeuble R+2 du quartier Pikine, à Saint-Louis, ont dressé lundi un bilan provisoire de quatre morts et plusieurs blessés, dont certains dans un état grave. Mais c’est la mise en garde des secouristes qui retient toute l’attention : un bilan plus lourd n’est pas exclu.







Le bâtiment s’est effondré en totalité, réduisant l’ensemble de la structure en décombres. Face à l’ampleur des dégâts, les sapeurs-pompiers n’écartent pas la possibilité que d’autres victimes se trouvent encore ensevelies sous les gravats. Les fouilles se poursuivaient en fin de journée, dans une course contre la montre.







Parmi les victimes recensées, les blessés se répartissent en deux catégories : des cas graves, dont l’état nécessite une prise en charge médicale urgente, et des blessés légers, déjà évacués vers les structures sanitaires de la région.

