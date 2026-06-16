Examen du CFEE 2026 : 306.485 candidats, les résultats disponibles à moins de 10 jours

Le Directeur général des Examens et Concours, Papa Baba DIASSE a tenu un point de presse, ce mardi 16 juin 2026, consacré à l’état des préparatifs et aux dispositions organisationnelles mises en place pour assurer le bon déroulement de l’examen national. Ce dernier a présenté l’état des préparatifs et les dispositions organisationnelles pour l’examen du CFEE prévu les 16 et 17 juin 2026, selon le ministère.



Selon lui, le dispositif est innovant et généralisé dès cette session. Il a souligné que le processus de l’examen est entièrement digitalisé grâce à la plateforme Anadol et que le concours d’entrée en sixième est supprimé au profit d’un système plus équitable. Pour cette année, Papa Baba Diassé a révélé que les candidats sont au nombre de 306.485 dont 56,64% de filles. Ils seront répartis dans 2081 centres d’examens contre 16.518 candidats issus de l’option Franco-arabe, soit un pourcentage de 5, 38%. Ainsi, tous les candidats sont autorisés à composer y compris ceux ne disposant pas encore de pièces civiles. D’ailleurs, des mesures de régularisations étant en cours.



L’innovation majeure, précise-t-il, est la réduction de la durée du processus d’examen. « A partir de cette session, tout se fera à moins de 10 jours à l’image du BFEM et du Baccalauréat », a-t-il expliqué. En ajoutant que « toutes les opérations se feront directement dans le centre (l’administration des épreuves, la correction, la saisie des notes, la délibération et la proclamation des résultats) ». L’objectif visé est plus de rapidité, plus de transparence mais également plus d’efficacité. Pour sécuriser l’examen, il renseigne que, 2081 chefs de centre ,2081 adjoints, plus de 24.520 surveillants et environ 10.405 secrétaires ont été mobilisés.



L’autre aspect pris en compte pour cette année est la question de l’inclusion et de l’équité. Il a assuré que les épreuves ont été adaptées pour les candidats en situation de handicap (braille pour les non-voyants, formats adaptés pour les malvoyants). Pour lui, ce qui marque cette session est la transformation numérique d’envergure car grâce à la plateforme Anadole, l’ensemble du processus d’examen est désormais digitalisé (inscription en ligne, gestion des données en temps réels, authentification par QR Code, publication rapide des résultats y compris par SMS).



Toutefois, l’usage des téléphones portables sont strictement interdits dans les centres et de tout appareil connecté (lunettes, bics connectés)

Les parents sont invités à accompagner les enfants pour éviter tout retard le jour de l’examen.