Xëyu Ndaw Yi : Les bénéficiaires du secteur de l’environnement manifestent leur réjouissance.

Le ministre de l’environnement et du développement durable a procédé ce matin à la cérémonie de lancement des activités des jeunes déjà enrôlés dans le cadre de la campagne Xeyu Ndaw Yi, dans la région de Dakar.



Comblés, ces jeunes venant des différents départements de la région, ont tenu à remercier l’initiateur de ce programme et tous les acteurs concourant à sa réalisation.



Convaincus de l’importance de ce programme, les jeunes bénéficiaires s’engagent à préserver cette activité pour subvenir à leurs besoins et soutenir parallèlement leurs parents et proches.