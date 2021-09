WADIAL MAGAL GUI / Grande mobilisation à l’actif du Directeur de l’Emploi qui a mobilisé 1.500 jeunes et femmes pour une journée de nettoiement.

La coalition Jappo Thi Dëgg coordonnée par le leader politique Pape Modou Fall a lancé ce samedi 11 septembre 2021, le programme phare ''Diourbel ville propre, WADIAL MAGAL GUI'' par une journée de nettoiement et de reboisement du centre-ville. L’événement a mobilisé plus de 1.500 jeunes et femmes en vue de donner un visage radieux et prometteur à la sainte ville de Diourbel.

Un acte fort qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs du Grand Magal de Touba, mais qui constitue, selon certains militants, un signal fort à l'opinion publique et aux prétendants à la mairie de Diourbel que les dés sont jetés et que la victoire du candidat de la dite coalition est imminente.

Pape Modou Fall, par ailleurs Directeur de l’Emploi, n'aura pas lésiné sur les moyens pour mobiliser le matériel nécessaire et adéquat pour réussir un investissement humain d'une grande envergure. Cette manifestation, visiblement réussie, semble avoir marqué le point de départ vers un objectif officiellement manifesté par le leader politique : « l'intronisation du Ministre Dame Diop à la tête de la Municipalité de Diourbel et ce, dit-il, au grand bonheur des jeunes et des femmes. »

En effet, faudrait-il le rappeler, la ferme volonté de Pape Modou Fall est de porter celui qu’il considère comme un ami et frère, Dame Diop, en l’occurrence, à la tête de la municipalité de Diourbel. Il estime d’ailleurs, que cette idée est largement partagée par la population diourbelloise.

Pape Modou Fall, pour conforter son ambition, va s’appesantir sur des réalisations qu’il juge assez consistantes et qu’il a enchaînées depuis sa nomination à la tête de la Direction de l’Emploi.

C'est ainsi qu'il lancera un appel solennel, devant une marée humaine venue répondre à cette journée d'assainissement, aux militants et sympathisants à faire bloc autour du Ministre Dame Diop pour une victoire éclatante au soir du 23 janvier 2022...