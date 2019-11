Vol inaugural : Transair à la conquête de la Sierra Leone

Transair a rallié ce lundi Freetown via Banjul, pour son vol inaugural. Le groupe avec plus de dix années d'expérience, est la première compagnie à se lancer dans la desserte de la sous région ouest africaine avec l'enrôlement à partir de ce 18 novembre de la Sierra Leone en passant par la Gambie.

Après Conakry, Praia, Bissau, Dakar-Banjul-Freetown vient d'être inauguré avec à partir de maintenant des vols régionaux les lundi, mercredi et vendredi en plus des vols domestiques à Ziguinchor, Cap Skirring et Kolda. Ainsi avec ce vol inaugural qui a duré 20 mn entre Dakar et Banjul et de 1h10mn de Banjul à Freetown, le groupe Transair qui ambitionne de faire de la capitale du Sénégal le 1er Hub de l'Afrique, pourra ensuite se tourner vers le Mali et la Mauritanie. Avec son capital expérience, Transair souhaite s'implanter partout en Afrique afin de mieux libéraliser les activités et contribuer pleinement dans le futur au rayonnement des excellentes relations qui lient le Sénégal et le reste du continent.