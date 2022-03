Vol en réunion : O. Ndiaye asperge sa victime de gaz et lui chipe son téléphone de luxe.

Les faits remontent au 13 février dernier. En effet, il ressort des débats d’audience que des individus à bord d’une moto ont agressé Serigne M. Guèye alors qu’il était dans son véhicule en train de téléphoner. Ces derniers lui ont arraché son téléphone de marque Iphone 12 en usant d’une pompe à gaz.



« Je parlais au téléphone lorsqu’il est intervenu avec ses camarades. Il m’ont pris le téléphone et m’ont contraint à leur laisser l’appareil », a déclaré le plaignant face au juge.



Le prévenu pour sa part, nie avoir participé au forfait.

« Je suis marchand ambulant et je m’active quotidiennement à la tâche. Je n’ai jamais participé à une quelconque agression », a-t-il dit.



Selon le procès verbal d’enquête, l’accusé a été arrêté en possession d’une pompe à gaz. Mieux, la partie civile, Serigne M. Guèye, devant la barre, a déclaré l’avoir reconnu parmi les agresseurs.



« C’est bel et bien lui je ne peux pas le confondre avec autrui et il n’était pas seul. Il a agi avec d’autres personnes », a-t-il souligné en renseignant s’être immédiatement rendu au commissariat du Point-E après son agression.



Serigne M. Guèye a également révélé qu'il était en discussion avec un spécialiste sanitaire pour un cas d’urgence lorsqu’il a été attaqué par l’accusé et ses camarades.



Dans sa plaidoirie, la partie civile a sollicité une sanction du tribunal à la hauteur du préjudice subi par son client et a réclamé le franc symbolique pour dommages et intérêts.



« Il s’agit de faits très graves. Des personnes comme Oumar Ndiaye font que personne n’ose sortir se promener. Ils agressent les gens et souvent avec des armes dangereuses. Mon client aurait pu y laisser la vie parce qu’il a été aspergé de gaz. Son iphone 12 lui a été chipé, c’est pourquoi je demande que le prévenu soit déclaré coupable et je vous demande de recevoir la constitution de la partie civile qui réclame 800 000Fcfa pour les dommages causés », a dit l’avocat.



Dans son réquisitoire, le maitre des poursuites a relevé la culpabilité du prévenu et a renseigné sur la gravité des faits. Il a notamment souligné le contexte dans lequel le plaignant a été agressé.



« Le sieur Serigne M. Guèye a été agressé alors qu’il était au téléphone dans son véhicule et échangeait avec son médecin sur un cas sanitaire urgent. Voyez le problème que les agresseurs lui ont causé alors qu’il s’agissait ici de question vitale », a fait savoir le procureur général qui a requis 2 ans de prison ferme contre le présumé agresseur.



Dans son verdict, la juridiction a reconnu l’accusé coupable des faits qui lui sont reprochés et l’a condamné à 2 ans d’emprisonnement dont 6 mois ferme. Oumar Ndiaye a également été contraint au paiement de la somme de 800 000F cfa en guise de dommages et intérêts.