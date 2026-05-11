Fatick : Remous dans la coalition « Diomaye Président »… Mamadou Biguine Gueye claque la porte et expose les profondes fissures internes..

Nouveau coup dur pour la coalition « Diomaye Président » à Fatick. Alors que les tensions internes et les accusations de clanisme secouent déjà plusieurs coordinations à travers le pays, la tendance dirigée par Djidiack Faye vient d’enregistrer une démission qui fait grand bruit dans les milieux politiques locaux.



Mamadou Biguine Gueye, enseignant, poète, écrivain, journaliste et figure engagée dans plusieurs structures politiques et associatives, a officiellement claqué la porte du bureau départemental de la coalition à l’issue de l’Assemblée générale ayant conduit à l’installation d’une nouvelle équipe dirigeante.



Et derrière cette démission, beaucoup voient un nouveau signal alarmant du malaise profond qui traverse actuellement la coalition présidentielle.

Dans une déclaration rendue publique sur les réseaux sociaux, Mamadou Biguine Gueye explique avoir constaté « sans regret » la composition finale du bureau départemental, tout en dénonçant implicitement un manque de transparence dans le processus de mise en place de l’équipe dirigeante.

Selon lui, plusieurs relances avaient été effectuées afin d’obtenir des explications sur les choix opérés lors du conseil départemental du 18 avril dernier, mais celles-ci seraient restées sans réponse.



Un silence qui semble avoir précipité sa décision de quitter définitivement les instances départementales de la coalition.

« Ce fut pour moi un réel plaisir d’avoir participé activement à l’Assemblée. L’expérience fut enrichissante », a-t-il néanmoins déclaré, avant d’annoncer sa démission « sans autre forme de regret ».



Mais derrière le ton diplomatique du message, beaucoup d’observateurs politiques y voient une dénonciation à peine voilée des méthodes de gestion interne qui alimentent depuis plusieurs semaines frustrations, exclusions et contestations au sein de certaines coordinations locales de la coalition « Diomaye Président ».



Depuis plusieurs mois, les critiques se multiplient autour de la structuration de la coalition présidentielle, accusée par certains militants de fonctionner sur des bases de proximité, de réseaux et de fidélités politiques plutôt que sur le mérite ou la concertation inclusive.

Le cas de Fatick vient ainsi renforcer le sentiment grandissant d’une coalition traversée par des tensions internes de plus en plus visibles. Et ce départ risque d’avoir un retentissement particulier, au regard du profil de Mamadou Biguine Gueye. Très actif dans les sphères intellectuelles, culturelles et politiques locales, il occupe plusieurs responsabilités importantes, notamment dans la communication de la Direction du patrimoine culturel. Il est également coordonnateur du mouvement JEEF/Action, membre du Think Tank des cadres ainsi que de la Task Force « Diomaye Président » et du conseil des leaders.

Fait révélateur toutefois : malgré sa démission du bureau départemental, Mamadou Biguine Gueye affirme rester engagé aux côtés du Président Bassirou Diomaye Faye ainsi que de la superviseure générale Mme Aminata Touré.

Une précision qui risque d’alimenter davantage les débats internes autour des véritables lignes de fracture au sein de la coalition.

Cette nouvelle secousse politique à Fatick intervient au moment où plusieurs voix appellent déjà à une profonde réorganisation de la coalition « Diomaye Président », minée selon certains responsables par les frustrations, les guerres de positionnement et les choix contestés dans la mise en place des coordinations locales.

Une chose est désormais certaine : derrière les discours officiels d’unité, les fissures deviennent de plus en plus visibles au sein de la majorité présidentielle.