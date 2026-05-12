CCJS / Abdou Mbow charge la ministre Khady Diène Gaye à l’assemblée : « Vous l’avez politisé et vous avez été battus partout au Sénégal »

La séance d’examen du projet de loi portant code des sports a viré à la joute politique ce lundi à l’Assemblée nationale. Abdou Mbow, député et membre du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal, s’en est pris à la ministre de la Jeunesse et des Sports Khady Diène Gaye, venue défendre le texte devant les élus, et au Parti Pastef.







L’ancien vice-président de l’Assemblée nationale a évoqué la création du Conseil consultatif de la jeunesse du Sénégal (CCJS) et les résultats issus des élections de représentativité sur le territoire national. « Vous avez été battus partout au Sénégal. Vous pensiez que vous pouviez manipuler les Sénégalais et particulièrement les jeunes. Aujourd’hui, tous les jeunes au Sénégal savent que vous êtes limités et que vous ne pouvez pas régler leurs problèmes », a-t-il lancé à l’adresse de la ministre et devant ses collègues.

