Vol Casablanca-Dakar: La RAM accusée de surbooking en Business Class par des passagers sénégalais

Des passagers sénégalais, notamment des hommes d'affaires, se sont indignés du comportement des responsables de la Compagnie Royal Air Maroc (RAM), ralliant Dakar-Casablanca et Casablanca-Dakar, le mercredi 26 juin et ce samedi 29 juin 2024.



Selon nos informations, la compagnie a fait du surbooking en Business Class, c'est-à -dire qu'elle a vendu plus de billets en classe affaires qu'elle ne pouvait en gérer, obligeant ainsi certains passagers à voyager en classe économique. Ce scandale a été noté par les passagers de deux vols dont celui du AT 500 reliant Dakar à Casablanca le mercredi 26 juin 2024, et le vol AT 501 de Casablanca à Dakar, le samedi 29 juin 2024.



La RAM qui a tenté de désamorcer la crise, aurait proposé à certains passagers de voyager en classe Économique, ce qui n'a pas été du goût de tous les clients qui estiment que compte-tenu des tarifs payés pour la classe Business, ce geste sonne comme un mépris de la part de la compagnie. Malgré cela, certains ont tout bonnement accepté la proposition tout en ruminant leur colère.