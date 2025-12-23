Offensive antidrogue : plus de 150 kg de chanvre indien saisis à Yenne et un réseau démantelé à Tivaouane Peulh

La Légion de Gendarmerie de Dakar a porté un nouveau coup dur au trafic de stupéfiants à travers une série d’opérations coordonnées menées entre Yenne, Dakar et Tivaouane Peulh. Le bilan est lourd pour les trafiquants : plus de 150 kilogrammes de chanvre indien saisis, des centaines de comprimés d’ecstasy récupérés et neuf individus interpellés.



150 kg de chanvre indien interceptés à Yenne



Les faits se sont déroulés le lundi 22 décembre 2025, aux environs de 4h30 du matin, lors d’un contrôle routier effectué par les éléments de la Brigade de Yenne au niveau du croisement de Yenne Todd. Deux véhicules suspects ont été ciblés.



Si l’un des véhicules a réussi à prendre la fuite, le second a tenté de forcer le dispositif de sécurité. Après une course-poursuite, les occupants, acculés, ont abandonné le véhicule avant de disparaître dans la nature. La fouille du coffre a permis la découverte et la saisie de cent cinquante (150) kilogrammes de chanvre indien.



Ecstasy : un dealer pris en flagrant délit à la Foire



Le même jour, la Brigade Territoriale de la Foire, appuyée par un escadron de la Légion de Gendarmerie d’Intervention (LGI), a surpris un individu en flagrant délit de vente de drogue lors d’une patrouille de sécurisation.



La fouille a permis de découvrir deux cent cinquante-cinq (255) comprimés d’ecstasy en sa possession. L’individu a été immédiatement interpellé et conduit dans les locaux de la gendarmerie pour les besoins de l’enquête.



Un réseau structuré démantelé à Tivaouane Peulh



Dans le cadre de l’exploitation d’un renseignement précis, la Brigade de proximité de Tivaouane Peulh a mené, le dimanche 21 décembre 2025, une opération ciblée qui s’est soldée par le démantèlement d’un réseau de trafic de drogue.



Cette intervention a permis l’interpellation de neuf (09) individus, soupçonnés d’appartenir à une bande organisée active dans la zone.