Rassemblement suspect à Thiès : cinq individus interpellés pour actes contre nature...l’un des individus interpellés a déclaré être séropositif

Le Commissariat du 1er arrondissement de Thiès a procédé, le 21 décembre 2025, à l’interpellation de cinq (05) individus pour des faits qualifiés d’actes contre nature, à la suite d’une opération menée dans le quartier Escale.



Une descente de police après un renseignement opérationnel



L’intervention fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel précis signalant un regroupement jugé suspect dans un appartement de la localité. Aussitôt informée, la Brigade de Recherches (BR) a été mobilisée et a effectué une descente ciblée sur les lieux.



Cette opération a permis l’interpellation des cinq personnes présentes dans l’appartement concerné.



Produits saisis lors de la perquisition



La perquisition de la chambre occupée par les mis en cause a permis la saisie de divers produits, notamment :

• de la vaseline ;

• des comprimés dont la nature exacte n’a pas été précisée.



Bien que les individus n’aient pas été surpris en flagrant délit, les éléments recueillis ont motivé leur placement en garde à vue.



Déclarations des mis en cause



Lors de leur audition, les cinq individus ont reconnu leur appartenance à la communauté homosexuelle. Ils ont expliqué leur présence dans l’appartement par une invitation lancée par l’un d’entre eux, en vue de la préparation d’un défilé de mode qui devait se tenir dans un restaurant de la place.



Toutefois, ces déclarations n’ont pas suffi à lever les soupçons des enquêteurs.



Un élément sanitaire aggravant



Il est à signaler que l’un des individus interpellés a déclaré être séropositif, tout en précisant ne pas avoir informé les autres personnes présentes de son statut sanitaire. Cet élément a été consigné dans la procédure et versé au dossier d’enquête.



Enquête en cours



Les cinq mis en cause ont été placés en garde à vue, tandis que l’enquête se poursuit afin de déterminer avec exactitude les faits, les responsabilités individuelles et les éventuelles infractions connexes.