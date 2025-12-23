Affaire Farba Ngom et Tahirou Sarr : Demba Ngom et Abdou Aziz Kane libérés sous contrôle judiciaire

Dans le dossier financier opposant Farba Ngom à Tahirou Sarr, la Chambre d’accusation a ordonné ce lundi la libération de deux prévenus sous bracelet électronique.



Demba Ngom, frère de Farba Ngom, et Abdou Aziz Kane vont recouvrer la liberté tout en restant sous surveillance électronique, a rapporté Libération. Cette décision intervient après que le parquet financier a renoncé à faire appel de leur remise en liberté.



Les deux hommes avaient été arrêtés en avril 2025 et placés sous mandat de dépôt par le juge du premier cabinet d’instruction financier. Ils sont poursuivis pour complicité d’escroquerie et de blanchiment de capitaux dans une affaire portant sur un montant de 31 milliards de francs CFA.



Le régime du bracelet électronique leur permettra d’être libérés tout en garantissant un contrôle de leurs déplacements dans le cadre de cette instruction judiciaire qui se poursuit.