Affaire Aziz Dabala : Pourquoi Tarba Mbaye n’a t-il pas été entendu par la DIC…

Le chanteur Mouhamadou Mbackiou Faye, plus connu sous son nom d’artiste Tarba Mbaye, ne sera finalement pas entendu ce lundi par la Division des investigations criminelles (Dic). Contrairement aux informations annoncées, son audition programmée a été reportée.

Bien que le chanteur se soit présenté dans les locaux de la Dic, les enquêteurs attendent encore les résultats de réquisitions en cours avant de procéder à son interrogatoire, informe Libération du jour. Tarba Mbaye demeure néanmoins à la disposition des services d’investigation.



Pour rappel, l’artiste avait été interpellé puis placé en garde à vue à l’AIBD suite à une délégation judiciaire émise par le juge du premier cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye dans le cadre de l’affaire Aziz Dabala-Waly. Après son audition à la Dic, il a été libéré sur convocation.