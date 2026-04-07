Visite du président de la CAF au Sénégal : une mission sous haute tension à Dakar, marquée par un contentieux autour de la CAN 2025

Dans un contexte de crise autour de la finale de la CAN 2025, la visite du président de la Confédération africaine de football (CAF) au Sénégal ce mercredi 8 avril suscite de fortes attentes. Entre enjeux diplomatiques et sportifs, ce déplacement s’annonce décisif pour apaiser les tensions.

Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, est attendu à Dakar ce mercredi 8 avril 2026 pour une visite officielle marquée par un climat particulièrement tendu. Ce déplacement intervient alors que le football africain traverse une zone de turbulences liée notamment au contentieux autour de la CAN 2025.

Le dirigeant sud-africain doit rencontrer les autorités sénégalaises, notamment le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ainsi que le patron de la Fédération sénégalaise de football (FSF)

Au cœur des discussions figure le litige opposant le Sénégal à la CAF après la décision controversée sur l’attribution du titre continental, désormais portée devant le Tribunal arbitral du sport. Cette visite s’inscrit ainsi dans une volonté affichée de privilégier le dialogue afin de désamorcer la crise.

Au-delà du dossier brûlant de la CAN, cette rencontre vise également à renforcer la coopération entre l’instance continentale et le football sénégalais, tout en relançant la confiance fragilisée entre les différentes parties. Cette visite s’inscrit dans une tournée plus large du patron de la CAF sur le continent. Après son étape à Dakar, Patrice Motsepe est attendu au Maroc, un autre acteur majeur du football africain, dans un contexte régional également sensible.

Alain Bonang