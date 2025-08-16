Visite du DG de la CDC à Médina Baye : Ce que le khalife a dit à Fadilou Keïta...

Le directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), Fadilou Keïta, a été reçu ce vendredi par le Khalife général de Médina Baye, Serigne Mahi Ibrahima Niass.

À l'entame de ses propos, le guide religieux a salué l'initiative de son hôte c'est-à-dire le fait d'aller à la rencontre des sénégalais pour faire part de la mission qui lui est assignée. En ce sens, Serigne Mahi Ibrahima Niass a insisté sur l'importance pour tout dirigeant d'aller vers son peuple pour se faire connaître et vice versa. "Vous êtes certes en train de faire des efforts, mais c'est aussi très important d'aller à la rencontre de son peuple pour se faire connaître. Et c'est comme cela que l'entre-aide pourra être de mise. Ainsi, l'aide de Dieu va aussi s'en suivre", a-t-il déclaré.

Pour sa part, Fadilou Keïta a présenté au guide religieux les missions de la CDC avant de revenir sur les différents projets de l'institution. Il a mis l'accent notamment sur les bonnes perspectives pour Kaolack en matière d'assainissement et autres...