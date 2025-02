Visite des députés de la commission du développement durable à la GCO : "Nous réaffirmons notre volonté d’œuvrer pour le bien-être des populations" (Frédéric Zanklan)

Les parlementaires de la commission du développement durable et de la transition écologique de l’Assemblée nationale ont visité, hier, le site d’Éramet Grande Côte (GCO). Au cours de leur déplacement dans cette zone, ils ont eu l’occasion de rencontrer les populations locales afin de s’enquérir de leurs préoccupations liées à l’environnement.



« Dans le cadre des missions de la commission, nous sommes venus aujourd’hui à la GCO pour évaluer l’exploitation, notamment en ce qui concerne son impact environnemental. Mais avant de nous rendre sur place, nous avons rencontré la population pour comprendre leurs inquiétudes relatives à cette exploitation. Nous avons écouté attentivement leurs différentes préoccupations, et nous sommes maintenant ici, sur le site de la GCO. [...] Le directeur a d’abord fait une présentation, accompagné de ses experts, sur les questions liées à l’environnement, en particulier la restauration des terres déjà exploitées. Nous avons constaté qu’ils déploient des efforts remarquables dans ce domaine », a déclaré l’honorable députée Amy Ndiaye, présidente de la commission du développement durable et de la transition écologique de l’Assemblée nationale.



Ainsi, les membres de cette commission se sont engagés à plaider en faveur de la préservation de l’environnement.



Pour sa part, le directeur général d’Éramet Grande Côte, Frédéric Zanklan, s’est réjoui de cette initiative, qui témoigne, selon lui, de la transparence de leur démarche.



« Permettez-moi de remercier les parlementaires de la commission du développement durable pour cette initiative. Ils jouent pleinement leur rôle d’élus du peuple en venant s’informer de la situation dans cette zone. C’est la troisième délégation de parlementaires que nous recevons, ce qui démontre notre engagement en faveur de la transparence. Nous n’avons rien à cacher. [...] Nous réaffirmons notre volonté d’œuvrer pour le bien-être des populations et de générer des retombées positives pour elles. Nous avons pris note de certaines doléances, qui sont fondées, et sur lesquelles nous allons travailler. [...] Je pense que cette discussion a été très fructueuse, permettant à chacun d’avoir une vision claire de la situation dans cette zone », a-t-il déclaré.