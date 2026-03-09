8 mars - Ousmane Sonko aux femmes « Vous êtes les piliers de la bonne gouvernance …»

C’est un plaidoyer appuyé en faveur du leadership féminin qu’a livré le Premier ministre Ousmane Sonko, ce lundi , à l’occasion de la cérémonie d’hommage aux femmes de la Primature, organisée en marge de la Journée internationale des droits des femmes. Face à ses collaboratrices réunies pour la circonstance, le chef du gouvernement a alterné annonces concrètes, confessions inédites et prises de position tranchées, faisant de cette tribune un moment politique à part entière.







En effet, Ousmane Sonko a convoqué son passé d’agent des impôts pour asseoir sa démonstration. À ses yeux, la lutte contre la corruption passe par une mesure radicale notamment, le confiance aux femmes à travers toutes les fonctions impliquant la manipulation de fonds publics. Un postulat qu’il a adossé à une statistique édifiante, rapportée par la ministre, Yassine Fall, présente à ses côtés. Les femmes ne représentent que 3,4 % de la population carcérale nationale. « Ça veut dire que les femmes respectent beaucoup plus la loi et les règles de la société », a-t-il tranché en brandissant ce chiffre comme argument de gouvernance.







Dans le cadre des réformes, le Premier ministre a annoncé un chantier foncier d’envergure en zone rurale, visant à élargir l’accès des femmes à la terre, alors même qu’elles y constituent la force de travail dominante. En parallèle, il a confirmé la création imminente d’une crèche au sein de la Primature. D’ailleurs, dira-t-il, le local est déjà identifié, le devis établi avec une ouverture potentiellement à l’ensemble des agents de la zone.

