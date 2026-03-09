Thiaroye-Gare : des produits pour grossir seins et hanches saisis, deux personnes arrêtées

La Brigade nationale de lutte contre la piraterie et la contrefaçon (BNLPC) a démantelé un réseau de vente de produits contrefaits destinés à modifier les formes du corps féminin, à Thiaroye-Gare.



Selon les enquêteurs, depuis 2023, une petite cantine située en face de la mairie de la localité servait de point de rendez-vous discret pour des clients venus se procurer des produits présentés comme capables de faire grossir les seins, les hanches et les fesses. Les hommes n’étaient pas en reste, certains produits étant vendus comme aphrodisiaques censés booster les performances sexuelles.



Derrière ce commerce se cachaient deux individus : un certain Dioné, présenté comme le propriétaire, et son gérant, identifié comme M. Dramé. Leur spécialité consistait à proposer des produits contrefaits destinés à transformer le corps.



Alertée par l’ampleur du trafic, la BNLPC a procédé à une descente sur les lieux. Les enquêteurs ont alors découvert un important stock composé d’huiles censées faire grossir les hanches et les fesses, de boîtes de sirops contenant des antihistaminiques, de produits présentés comme des anabolisants ainsi que de divers médicaments conservés dans des conditions non conformes aux normes de conservation pharmaceutique.



Interpellés sur place, les deux suspects ont été placés en garde à vue. Ils sont poursuivis notamment pour exercice illégal de la profession de pharmacien, mise en danger de la vie d’autrui et détention de médicaments sans autorisation. Ils ont été déférés au parquet.

