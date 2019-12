Visite de courtoisie chez Wade : Ce que Khalifa Sall et l'ancien président se sont dit...

Le leader de la coalition "Taxawu Dakar" est arrivé comme annoncé hier, aux environs de 18h au domicile du Pape du Sopi sis à la corniche ouest de Dakar. Une rencontre avait été précédemment prévue, mais finalement repoussée à cause d'imprévus.

C'est toutefois chose faite cet après midi. En effet, l'ancien maire de Dakar s'est présenté au domicile du Pape du Sopi pour des raisons diverses et variées. Après un tête à tête qui a duré un peu plus d'une heure de temps, les membres de la coalition Taxawu Dakar avec à leur tête, l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall ont jugé l'entretien satisfaisant. "Nous avons jugé important de venir rencontrer l'ancien chef d'État du Sénégal pour d'abord réitérer notre attachement à sa personne, mais aussi de lui rendre un hommage pour ce qu'il a fait pour sa patrie...", nous livre Cheikh Guèye, maire de la commune de Dieuppeul Derklé. Il a également été question de le remercier après son geste lors de sa visite rendue à la famille de Khalifa Sall frappée récemment par un deuil.

Cette visite s'inscrit donc dans la courtoisie et la reconnaissance des valeurs intrinsèques du leader du Parti démocratique sénégalais.