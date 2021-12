Visite de Serigne Mahi Niass à Dakar : Sangue Barhamou Ndiaye magnifie la portée du message du Khalife de Médina Baye.

Le fondateur de La Jama'a Fityanoul Sidkhine, Mawlana Sangue Babacar Ndiaye, connu sous le nom de Sangue Barhamou Ndiaye, a salué le message du Khalife Serigne Mahi Ibrahima Niass à la jeunesse et à la classe politique sénégalaise.



Reconnaissant les valeurs, la dimension intellectuelle et religieuse de l’actuel Khalife de Médina Baye, Sangue Barhamou Ndiaye a invité les jeunes à s’inspirer de ses qualités à ces heures incertaines qu’ils sont en train de vivre.





Comme pour leur faire épouser le contenu du recueil de poèmes intitulé « Diwân Sitti », Sangue Barhamou Ndiaye semble évoquer cette 32e page où Baye Niass évoque « Tazakartu wa zikrâ tukaddiru lyal mahyà Layâlij-timâ 'il hayyi fì hadaratil qaçdan lan namûta wal an nahyâ » « Je me souviens, un souvenir qui me trouble la vie, de cette nuit de rencontre des assemblées à la Station Sublime. Viendront à moi des jeunes véridiques et pieux dont le dévouement à Allah ne souffre point de doute. Ceux-ci ne sont ni vivants ni morts. »



Le guide religieux est tout autant heureux d’entendre le Khalife aborder les questions politiques et sociales pour influer positivement sur les tensions et les comportements des sénégalais pour un espace politico-social stable...