Abdoulaye BA aux nouveaux membres de l’OFNAC : « Vous n’avez pas le droit d’échouer »

Ce lundi 22 décembre 2025, la salle 4 du Palais de justice de Dakar a servi de théâtre à un moment hautement symbolique pour la gouvernance sénégalaise. Devant une Cour d’Appel réunie en audience solennelle, les douze nouveaux membres de l’Office national de lutte contre la corruption (OFNAC) ont prêté serment sous la présidence du Premier président Abdoulaye BA, en présence du Procureur général Mbacké FALL. Un instant de gravité institutionnelle où la justice a rappelé, avec force, que la lutte contre la corruption n’est ni un slogan ni une formalité, mais un combat exigeant, exposé et sans droit à l’erreur.







Dans un discours à la fois personnel et implacable, le Premier président de la Cour d’Appel de Dakar a souligné le caractère historique et engageant de cette cérémonie. Rappelant la création récente de l’OFNAC par la loi 2025/ 12 du 3 septembre 2025, en conformité avec les conventions internationales de Mérida et de l’Union africaine, il a martelé que le serment prévu par la loi est un pacte moral avec la Nation. Indépendance, impartialité, probité, discrétion et loyauté : autant de principes érigés en ligne de front contre un fléau qui mine la confiance publique et affaiblit l’État.







Face à des profils d’exception, magistrats, universitaires, administrateurs, experts et membres de la société civile, la Cour a lancé un avertissement sans détour : « vous n’avez pas le droit d’échouer ». Plus qu’un honneur, la mission confiée aux nouveaux membres de l’OFNAC est une obligation de résultats.

