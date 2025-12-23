Jaxaay/Quartier 12 A : La jeunesse en colère face à la spoliation de son terrain de sport

À l'Unité 12 A de la commune de Jaaxay dans le département de Keur Massar, l’indignation gronde. Un terrain jusque là réservé à l’éducation et aux activités de jeunesse, propriété de l’État, aurait été cédé à un promoteur pour la construction de maisons. Habitant du quartier et ex président du Conseil de quartier, M Ba porte le combat pour la préservation de ce terrain, qui initialement devrait étre une école élémentaire. " Il existe une délibération qui a été faite par le conseil municipal de la mairie de Jaxaay, qui a cédé ce terrain à un promoteur immobilier. Les riverains sont contre la construction d'habitation dans ce lieu. Ce que nous voulons, c'est soit une école, un poste de santé ou une autre infrastucture pour la jeunesse", martèle M Ba.



Wally Faye, président du conseil de quartier 12 A , alerte : « ce terrain est pour la jeunesse, pour une école, un dispensaire ou un espace bien équipé. Nous sommes prêts à donner corps et âme pour que cette spoliation n’ait pas lieu. » Selon les habitants du quartier 12 A, des briques et matériaux ont déjà été aperçus sur place, signe que des travaux pourraient commencer malgré l’absence de documents légaux solides.





La mobilisation des habitants est totale. Moussa Niang, membre actif de la communauté, dénonce « l’injustice flagrante » et rappelle que cet espace est le seul lieu où la jeunesse peut se réunir et pratiquer ses activités sportives. Le sous-préfet a assuré que les documents présentés pour cette construction ont été rejetés par les autorités, confirmant que le projet est illégal. La tension monte alors que la population s’organise pour défendre son cadre de vie et ses droits. Face à cette menace, les habitants promettent de se battre jusqu’au bout. « Nous allons interpeller la justice et mobiliser tous les acteurs pour empêcher cette construction », affirme Wally Faye.

