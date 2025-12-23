Jaxaay/Quartier 12 A : La jeunesse en colère face à la spoliation de son terrain de sport


À l'Unité 12 A de la commune de Jaaxay dans le département de Keur Massar, l’indignation gronde. Un terrain jusque là réservé à l’éducation et aux activités de jeunesse, propriété de l’État, aurait été cédé à un promoteur pour la construction de maisons. Habitant du quartier et ex président du Conseil de quartier, M Ba porte le combat pour la préservation de ce terrain, qui initialement devrait étre une école élémentaire. " Il existe une délibération qui a été faite par le conseil municipal de la mairie de Jaxaay, qui a cédé ce terrain à un promoteur immobilier. Les riverains sont contre la construction d'habitation dans ce lieu. Ce que nous voulons, c'est soit une école, un poste de santé ou une autre infrastucture pour la jeunesse", martèle M Ba.

Wally Faye, président du conseil de quartier 12 A , alerte : « ce terrain est pour la jeunesse, pour une école, un dispensaire ou un espace bien équipé. Nous sommes prêts à donner corps et âme pour que cette spoliation n’ait pas lieu. » Selon les habitants du quartier 12 A, des briques et matériaux ont déjà été aperçus sur place, signe que des travaux pourraient commencer malgré l’absence de documents légaux solides.

 


La mobilisation des habitants est totale. Moussa Niang, membre actif de la communauté, dénonce « l’injustice flagrante » et rappelle que cet espace est le seul lieu où la jeunesse peut se réunir et pratiquer ses activités sportives. Le sous-préfet a assuré que les documents présentés pour cette construction ont été rejetés par les autorités, confirmant que le projet est illégal. La tension monte alors que la population s’organise pour défendre son cadre de vie et ses droits. Face à cette menace, les habitants promettent de se battre jusqu’au bout. « Nous allons interpeller la justice et mobiliser tous les acteurs pour empêcher cette construction », affirme Wally Faye.

Autres articles
Mardi 23 Décembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Révision du procès Sonko : le PLD And Suqali dénonce un « conflit d’intérêt structurel » et exige la démission du Premier ministre

Révision du procès Sonko : le PLD And Suqali dénonce un « conflit d’intérêt structurel » et exige la démission du Premier ministre - 23/12/2025

Gingembre Littéraire : Abdourahmane Diouf plaide pour un Sénégal bâti sur des identités assumées

Gingembre Littéraire : Abdourahmane Diouf plaide pour un Sénégal bâti sur des identités assumées - 23/12/2025

Thiès- accès aux fonds climatiques: les jeunes se penchent sur l'impact des politiques environnementales nationales....

Thiès- accès aux fonds climatiques: les jeunes se penchent sur l'impact des politiques environnementales nationales.... - 23/12/2025

Blanchiment dentaire : l’Ordre des chirurgiens-dentistes tire la sonnette d’alarme face à une menace sanitaire majeure

Blanchiment dentaire : l’Ordre des chirurgiens-dentistes tire la sonnette d’alarme face à une menace sanitaire majeure - 23/12/2025

Souveraineté numérique et innovation : Orange lance les premières offres Internet par satellite au Sénégal

Souveraineté numérique et innovation : Orange lance les premières offres Internet par satellite au Sénégal - 23/12/2025

L’appel de Diomaye aux entreprises à miser sur les agropoles : « Saisissez l’opportunité ! Les conditions sont réunies... »

L’appel de Diomaye aux entreprises à miser sur les agropoles : « Saisissez l’opportunité ! Les conditions sont réunies... » - 23/12/2025

Journée de don de sang organisée par LASG80 : le Lycée Abdoulaye Sadji de Rufisque collecte 279 poches en une journée

Journée de don de sang organisée par LASG80 : le Lycée Abdoulaye Sadji de Rufisque collecte 279 poches en une journée - 23/12/2025

NDIACKALACK 2025 –Serigne Mourtadha Mbacké regrette la perte des valeurs au sein de la société

NDIACKALACK 2025 –Serigne Mourtadha Mbacké regrette la perte des valeurs au sein de la société - 23/12/2025

Affaire Tivaouane Peulh : Amnesty dénonce une violation grave du droit au logement et interpelle le pouvoir

Affaire Tivaouane Peulh : Amnesty dénonce une violation grave du droit au logement et interpelle le pouvoir - 23/12/2025

Abdoulaye BA aux nouveaux membres de l’OFNAC : « Vous n’avez pas le droit d’échouer »

Abdoulaye BA aux nouveaux membres de l’OFNAC : « Vous n’avez pas le droit d’échouer » - 23/12/2025

Affaire Farba Ngom et Tahirou Sarr : Demba Ngom et Abdou Aziz Kane libérés sous contrôle judiciaire

Affaire Farba Ngom et Tahirou Sarr : Demba Ngom et Abdou Aziz Kane libérés sous contrôle judiciaire - 23/12/2025

Affaire Aziz Dabala : Pourquoi Tarba Mbaye n’a t-il pas été entendu par la DIC…

Affaire Aziz Dabala : Pourquoi Tarba Mbaye n’a t-il pas été entendu par la DIC… - 23/12/2025

Rassemblement suspect à Thiès : cinq individus interpellés pour actes contre nature...l’un des individus interpellés a déclaré être séropositif

Rassemblement suspect à Thiès : cinq individus interpellés pour actes contre nature...l’un des individus interpellés a déclaré être séropositif - 23/12/2025

Offensive antidrogue : plus de 150 kg de chanvre indien saisis à Yenne et un réseau démantelé à Tivaouane Peulh

Offensive antidrogue : plus de 150 kg de chanvre indien saisis à Yenne et un réseau démantelé à Tivaouane Peulh - 23/12/2025

Affaire Aziz Dabala- Scellés, souvenirs et deuil : quand la douleur de la famille se heurte au temps judiciaire

Affaire Aziz Dabala- Scellés, souvenirs et deuil : quand la douleur de la famille se heurte au temps judiciaire - 23/12/2025

Des hommes armés enlèvent 28 personnes se rendant à une fête musulmane au Nigeria

Des hommes armés enlèvent 28 personnes se rendant à une fête musulmane au Nigeria - 22/12/2025

Femmes détenues au camp pénal : un cri d’alarme lancé à l’État et à l’opinion

Femmes détenues au camp pénal : un cri d’alarme lancé à l’État et à l’opinion - 22/12/2025

Révision du procès Sonko - MMN : « Une révision inédite pour corriger une erreur judiciaire », plaident les avocats du président de Pastef

Révision du procès Sonko - MMN : « Une révision inédite pour corriger une erreur judiciaire », plaident les avocats du président de Pastef - 22/12/2025

Changement à la tête du SAMES - Diabel Dramé élu secrétaire général, promet la rupture et interpelle l’État

Changement à la tête du SAMES - Diabel Dramé élu secrétaire général, promet la rupture et interpelle l’État - 22/12/2025

Concours culinaire indo sénégalais : la gastronomie au service du rapprochement culturel

Concours culinaire indo sénégalais : la gastronomie au service du rapprochement culturel - 22/12/2025

Yango Group dévoile son impact : 4 milliards de dollars et des milliers de formations STIM en Afrique

Yango Group dévoile son impact : 4 milliards de dollars et des milliers de formations STIM en Afrique - 22/12/2025

Tournée économique en Casamance : Goudomp réserve un accueil chaleureux au Président Diomaye

Tournée économique en Casamance : Goudomp réserve un accueil chaleureux au Président Diomaye - 22/12/2025

Prestation de serment à l’OFNAC : Moustapha Ka et ses douze membres engagés pour la transparence

Prestation de serment à l’OFNAC : Moustapha Ka et ses douze membres engagés pour la transparence - 22/12/2025

Second pont de Ziguinchor: Le président Bassirou Diomaye Faye annonce un financement de 25 milliards de FCFA sur fonds propres

Second pont de Ziguinchor: Le président Bassirou Diomaye Faye annonce un financement de 25 milliards de FCFA sur fonds propres - 22/12/2025

550 ha de terres désalinisés à Coubalan : La digue de 22 km pour nourrir la souveraineté alimentaire

550 ha de terres désalinisés à Coubalan : La digue de 22 km pour nourrir la souveraineté alimentaire - 22/12/2025

Casamance - 870 morts, 75 zones piégées, 1000 familles déplacées: Retour sur le lourd bilan de 40 ans de conflit

Casamance - 870 morts, 75 zones piégées, 1000 familles déplacées: Retour sur le lourd bilan de 40 ans de conflit - 22/12/2025

Dette de 200 FCFA, colère froide et coup de couteau : les aveux glaçants du meurtrier présumé de Pape Ndiaga Sall à Diamaguène

Dette de 200 FCFA, colère froide et coup de couteau : les aveux glaçants du meurtrier présumé de Pape Ndiaga Sall à Diamaguène - 22/12/2025

« Fais gaffe, je suis armé » : la plaisanterie fatale qui a plongé Keur Mbaye Fall dans l’horreur

« Fais gaffe, je suis armé » : la plaisanterie fatale qui a plongé Keur Mbaye Fall dans l’horreur - 22/12/2025

Softcare-Produits périmés, corruption et pressions : l’audio qui fait trembler l’ARP, quand l’inspecteur Moussa Diallo accuse et défie le système…des valises remplies d’argent et de cadeaux

Softcare-Produits périmés, corruption et pressions : l’audio qui fait trembler l’ARP, quand l’inspecteur Moussa Diallo accuse et défie le système…des valises remplies d’argent et de cadeaux - 22/12/2025

Thiès- Installation du secrétariat exécutif départemental de l'Apr:

Thiès- Installation du secrétariat exécutif départemental de l'Apr: " Nous sommes là pour regagner le pouvoir dans le cadre d'un parti fort et uni"( Moussa Baldé) - 21/12/2025

RSS Syndication