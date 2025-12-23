Révision du procès Sonko : le PLD And Suqali dénonce un « conflit d’intérêt structurel » et exige la démission du Premier ministre

Dans un communiqué signé ce mardi, le Collectif des cadres du PLD And Suqali a réagi à l’annonce du déclenchement de la procédure de révision du procès de diffamation opposant le Premier ministre Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang.



Dans les colonnes du communiqué, les cadres du PLD And Suqali parlent d’une « controverse qui enfle autour de la décision du ministre de la Justice, Yassine Fall, qui veut lancer une procédure de révision du jugement ayant condamné Ousmane Sonko dans l’affaire l’opposant à Mame Mbaye Niang pour diffamation. » Ils rappellent que cette annonce, faite par les avocats du Premier ministre et confirmée par ce dernier lors d’un meeting à l’Assemblée nationale, « soulève des questions sur l’indépendance de la justice sénégalaise. »







Les cadres du PLD rappellent que la demande de révision s’inscrit dans le cadre de la loi organique 2017-09 du 17 janvier 2017. Selon le texte, « lorsque, après une condamnation, un fait vient se produire ou se révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont présentées, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné, on peut demander légitimement la révision de son jugement ». Ainsi, le ministre de la Justice détient le pouvoir exclusif d’accepter ou de rejeter une telle demande, après avoir recueilli l’avis d’une commission composée des directeurs de son ministère, du procureur général près la Cour suprême et d’un magistrat désigné par le premier président de cette juridiction. En cas d’acceptation, la Cour suprême examine la recevabilité avant qu’une juridiction ne statue au fond.

