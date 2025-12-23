L’appel de Diomaye aux entreprises à miser sur les agropoles : « Saisissez l’opportunité ! Les conditions sont réunies... »

En cette 4e journée de tournée économique en Casamance, le Chef de l’État Bassirou Diomaye Faye, a lancé un appel aux entreprises pour qu’elles saisissent les opportunités offertes par les agropoles, notamment celle du Sud en Casamance, dont le budget a été pratiquement doublé pour atteindre 109 milliards de FCFA.







Bassirou Diomaye Faye a mis en avant la qualité des infrastructures mises en place, les espaces de production et de transformation et du cadre social complet de l’acropole de Adéane : « il reste maintenant aux entreprises de saisir cette opportunité et de considérer que les conditions sont remplies », a insisté le Chef de l’État qui invite les opérateurs économiques à venir s’implanter en Casamance pour profiter du potentiel de la région.







Le chef de l’État, lors de cette visite guidée avec le ministre de l’Industrie et du Commerce, a salué le modèle de développement mis en place, qui traduit concrètement, selon lui, « la vision gouvernementale d’amélioration du cadre des investissements. »

